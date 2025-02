Valve: possibile console in arrivo per rivaleggiare con PS5 e Xbox

Dopo il grandissimo successo ottenuto grazie alla propria console portatile da gioco Steam deck, sembra proprio che Valve abbia continuato tra le proprie fila a pensare in grande e ora stia valutando la possibilità di lanciarsi nel mercato delle console da salotto, andando dunque a sfidare un monopolio a due che da sempre vede protagoniste Sony e Microsoft con le loro PlayStation e Xbox.

Nello specifico, reggenti voci di corridoio, affermano che la nota piattaforma dedicata al gaming stia sviluppando una nuova console per competere con le due di punta citate prima, sui social media le notizie parlano di un possibile dispositivo che utilizza la tecnologia AMD RDNA 4 e che potrebbe essere accompagnato da nuove versioni del controller Steam e addirittura da un visore VR.

Una mossa che cambia tutto

Se confermata questa notizia, ovviamente rappresenterebbe un passo importante per la nota azienda di distribuzione dei videogiochi, quest’ultima già in passato tentò un colpo di questo genere che però si rivelò un fallimento, stiamo parlando di Steam Machine, l’azienda recentemente ha ottenuto un grande successo nel mondo portatile, non a caso il suo dispositivo è considerato attualmente uno dei migliori disponibili, e pare che dunque sull’onda dell’entusiasmo di questo traguardo stia rivalutando la possibilità, forte dell’esperienza accumulata in questi anni, di gettarsi nuovamente nella mischia per quanto riguarda il mercato delle console da salotto.

Ovviamente questo passo si è confermato andrebbe letteralmente sconvolgere il mercato, infatti tutti gli utenti avrebbero a disposizione una possibilità in più assolutamente validissima la quale garantirebbe tutto il catalogo di videogiochi presente su Steam che come ben sappiamo risulta essere a dir poco sconfinato, ciò porterebbe una ventata di concorrenza che sicuramente farebbe bene ai consumatori, dal momento che obbligherebbe le altre realtà a migliorarsi e offrire prodotti decisamente più competitivi sia da un punto di vista delle caratteristiche che da un punto di vista delle esclusive e del prezzo di listino.