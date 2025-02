Nvidia RTX 50: se riceve poca energia si comporta in modo sorprendente

Le schede di ultima generazione della nota azienda tinta di verde Nvidia Sono arrivate solamente da poco, ma tutti gli utenti esperti si stanno già divertendo a condurre dei test decisamente interessanti, quello di cui vi parliamo oggi arriva dai ragazzi di ComputerBase ci mostra nello specifico come si comporta la scheda top di gamma di ultima generazione, RTX 5090, nello specifico caso in cui non riceve abbastanza energia da poter funzionare come indicato dalle linee guida.

Strano comportamento

Nello specifico, i ragazzi hanno condotto un test andando ad utilizzare meno connettori di alimentazione rispetto ai quattro previsti dal libretto di uso e istruzioni, nello specifico ricordiamo che la scheda in questione ha un consumo di circa 575 W a pieno carico, ogni connettore è in grado di erogare al massimo 150 W di potenza dunque grazie ad un semplice calcolo matematico è facile intuire che la scheda necessita di quattro linee da otto pin di alimentazione, i ragazzi hanno condotto il test dapprima con tre e poi con 2.

Durante il test hanno potuto notare come la scheda utilizzando solamente tre linee di alimentazione riesca ugualmente a funzionare con un calo di prestazioni pari ad appena il 5%, i test sono stati condotti utilizzando dei videogiochi fatti girare in 4K senza però, le varie tecnologie di intelligenza artificiale presenti all’interno della scheda, quest’ultima ha rifiutato di funzionare solamente rimuovendo un’altra linea di alimentazione e dunque rimanendo con solamente due.

Destino decisamente diverso invece si è visto con la seconda scheda top di gamma, la RTX 5080, Quest’ultima ha un consumo di picco dichiarato di 360 W, di conseguenza ha bisogno di tre connettori per poter funzionare come si deve, durante i test un solo connettore è stato rimosso cercando di far funzionare la scheda con 2 linee di alimentazione, quest’ultima però a differenza della sorella maggiore si è rifiutata di funzionare fin dall’inizio, ciò evidenzia come il modello top di gamma abbia una tolleranza verso il basso decisamente maggiore rispetto alle altre.