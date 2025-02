ASUS ROG Phone 9 FE: il gaming phone che guarda al passato

ASUS ha presentato ufficialmente il ROG Phone 9 FE. Ampliando così la sua serie di smartphone da gaming. Questo modello, per ora disponibile solo in Thailandia, rappresenta una versione aggiornata ma non rivoluzionaria rispetto al suo predecessore. L’azienda però non ha ancora confermato se e quando verrà distribuito in altri mercati.

A prima vista, il ROG Phone 9 FE sembra quasi identico al ROGPhone 8, da cui eredita il design e molte specifiche tecniche. I 341 mini LED programmabili AniMe Vision restano una delle caratteristiche distintive della struttura posteriore. Confermando così l’attenzione di ASUS per l’estetica.

ASUS ROG Phone 9 FE: prestazioni solide e prezzo competitivo

Chi si aspettava miglioramenti rilevanti potrebbe rimanere deluso. In quanto la principale differenza rispetto al modello precedente riguarda il comparto fotografico. Infatti il teleobiettivo da 32MP del ROG Phone 8 è stato sostituito con un sensore macro da 5MP, una scelta che potrebbe non entusiasmare i clienti più esigenti.

Nonostante la mancanza di grandi innovazioni, il ROG Phone 9 FE mantiene comunque prestazioni di alto livello. Lo schermo AMOLED da 6,78” con risoluzione FHD+ e frequenza di aggiornamento adattivo fino a 120Hz assicura un’esperienza visiva fluida. Al suo interno troviamo il potente Snapdragon 8 Gen 3. Supportato poi da 16GB di RAM e 256GB di memoria interna. La batteria da 5.500mAh garantisce una lunga autonomia. In più si ricarica rapidamente grazie al supporto ai 65W.

Il dispositivo è certificato IP68. È quindi resistente ad acqua e polvere, e offre connettività completa con supporto al 5G dual SIM. L’esperienza audio è di alto livello, grazie agli speaker stereo e al supporto per il suono spaziale Dirac Virtuo.

In Thailandia, il ROG Phone FE viene venduto a 29.990 Baht, circa 857€. Testa però da vedere se ASUS deciderà di portarlo anche nei mercati occidentali. Ad ogni modo, per ora, chi cerca uno smartphone da gaming ha a disposizione le versioni standard e Pro già disponibili.