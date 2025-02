NVIDIA GeForce RTX 5060 e 5060 Ti: arrivo previsto a Marzo

Oggi torniamo a parlare delle schede grafiche di ultima generazione rilasciate dall’azienda vestita di verde più famosa del mondo, ovviamente parliamo di Nvidia, Quest’ultima a inizio gennaio ha annunciato infatti le schede top di gamma della famiglia RT X 50 per poi sottolineare che le schede medie di gamma arriveranno verso fine febbraio senza però parlare più di tanto delle schede base di gamma, nello specifico parliamo delle RT X 5060 e 5060 Ti, di queste ultime si sa davvero poco se non qualche piccolo dettaglio tecnico arrivato direttamente da alcune voci di corridoio trapelato online, da oggi in avanti però si sa un piccolo dettaglio in più grazie a un partner che si occupa di produrre soluzioni custom, vediamo di cosa si tratta.

Arrivano a marzo

Secondo Chaintech, produttore taiwanese Che si occupa di produrre soluzioni custom al pari di grandi marchi come Asus, Gigabyte e Zotac, le schede base di gamma dovrebbero arrivare sul mercato a marzo 2025, ciò denota un ritmo per l’azienda californiana decisamente serrato dal momento che accasa mensile sta rilasciando una coppia di schede video alla volta, ovviamente tutti gli interrogativi riguardano sia la disponibilità che le prestazioni dal momento che questi due modelli dovrebbero rappresentare la fascia più ambita del mercato a fronte della costosissima top di gamma, tutto ciò che sappiamo in merito alle prestazioni e che i due modelli dovrebbero arrivare con 8 GB di memoria video di base con la variante TI che potrebbe offrire anche una versione da 16 GB, nonostante tutto l’upgrade delle memorie sarà presente anche in questi due modelli, dal momento che godranno di RAM GDDR 7.

Per il resto non si sa nient’altro e servirà ancora aspettare un po’ di tempo, sicuramente il fattore prezzo sarà determinante e allo stesso tempo la disponibilità giocherà un ruolo chiave dal momento che come abbiamo visto l’azienda ha avuto grossi problemi nelle forniture dei modelli top di gamma che comunque non hanno la richiesta che invece hanno i modelli mainstream, sicuramente ciò rappresenterà la chiave di volta del mercato di Nvidia.