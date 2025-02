Firefox 135: intelligenza artificiale e maggiore sicurezza

Mozilla ha reso disponibile la versione 135 del suo browser, introducendo novità importanti. L’aggiornamento porta miglioramenti nell’IA, nella sicurezza online e nella gestione della privacy. Tra le innovazioni più attese, troviamo l’integrazione dei chatbot AI, il potenziamento della funzione Firefox Translator e l’introduzione dell’autocompletamento delle carte di credito. Tutti cambiamenti che puntano a offrire un’esperienza di navigazione più fluida e sicura. Consolidando così la posizione del browser in un mercato sempre più competitivo.

Firefox 135: un’interfaccia rivista e maggiore controllo sui dati personali

La traduzione automatica è stata ampliata con nuove lingue, tra cui cinese semplificato, giapponese e coreano. Mentre il russo può ora essere impostato come lingua di destinazione. L’ autocompletamento delle carte di credito invece sarà rilasciato pian piano. Così da semplificare il processo di pagamento online per le persone di tutto il mondo. Un’altra grande innovazione riguarda la possibilità di accedere ai chatbot direttamente dalla barra laterale, scegliendo il servizio desiderato tramite Firefox Labs.

In contemporanea a tutto ciò, il browser rafforza le misure di sicurezza. Ora infatti richiede una maggiore trasparenza nella gestione dei certificati digitali. Obbligando i server web a dimostrare pubblicamente la loro autenticità per essere considerati affidabili. Il nuovo sistema CRLite velocizza il controllo sulla revoca dei certificati, migliorando la protezione dagli attacchi informatici. Anche la gestione della cronologia è stata ottimizzata. In quanto il browser impedisce ai siti di manipolare la history API, evitando che aggiungano voci inutili che possono interferire con la navigazione.

Altre innovazioni introdotte

L’aggiornamento introduce anche miglioramenti grafici e strumenti più efficaci per la gestione della privacy. La pagina delle nuove schede è stata ridisegnata, con un layout che mette in evidenza la barra di ricerca, i collegamenti rapidi e i contenuti consigliati. Anche il logo è stato riposizionato, rendendo l’interfaccia ancora più intuitiva.

Sul fronte della protezione dei dati, Mozilla ha eliminato l’opzione Do Not Track, ormai poco efficace. Essa infatti è stata sostituita con la più avanzata “Tell websites not to sell or share my data”, basata sul Global Privacy Control. Questa funzione offre agli utenti uno strumento più incisivo per limitare la condivisione delle informazioni personali. Anche l’opzione di copia dei link è stata aggiornata. La nuova funzione Copy Clean Link ora permette di rimuovere automaticamente i parametri di tracciamento. In modo da garantire una condivisione più sicura.

Gli utilizzatori di macOS e Linux trovano ulteriori miglioramenti nella gestione delle schede aperte. Chiudendo Firefox, ora si può scegliere se chiudere solo la scheda attiva o l’intera sessione. In più, su Linux i file di installazione sono ora compressi in formato XZ, riducendo le dimensioni e migliorando la velocità di decompressione.

L’aggiornamento è già disponibile sul sito ufficiale di Mozilla e sul Microsoft Store per Windows. Potrete scegliere di lasciare che il browser si aggiorni automaticamente o procedere manualmente tramite il menu delle impostazioni.