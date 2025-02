GTA VI, raccogliamo tutte le informazioni trapelate fino ad ora

Rockstar Games sta continuando nello sviluppo di GTA VI senza fornire dettagli in merito. In attesa di un nuovo trailer o di comunicazioni ufficiali da parte della software house, l’unica cosa che possiamo fare è attendere maggiori dettagli e basarci sulle poche certezze che abbiamo.

A distanza di più di un anno dal primo trailer, l’azienda non ha confermato ulteriori dettagli in merito al gioco più atteso dell’anno. Il nuovo capitolo della saga di Grand Theft Auto si preannuncia come un titolo immenso che supererà GTA V per dimensioni della mappa, grafica, fisica di gioco e storia.

Le aspettative sono altissime e i giocatori non vedono l’ora di poterci mettere le mani sopra. Fino ad ora, Rockstar Games ha fornito poche certezze. Sappiamo che GTA VI è un gradito ritorno a Vice City dopo molti anni. La città sarà profondamente diversa da quella vista nel capitolo dedicato alla Città del Vizio e potrà giovare di tutte le migliorie tecniche sviluppate in questi anni.

GTA VI sarà un titolo immenso a giudicare quanto emerso, proviamo a ricostruire gli aspetti principali che lo renderanno un capolavoro

Vice City è ispirata a Miami e oltre alla città ci sarà ampio spazio per l’intera regione immaginaria di Leonida. Tra città secondarie, paludi, spiagge cristalline e isole, il mondo di gioco si preannuncia come uno dei più vasti della saga oltre che dei titoli open world.

In ogni GTA che si rispetti, la trama segue le vicende di alcuni criminali impegnati nella scalata al potere. Anche questo capitolo sarà basato su questa struttura rodata ma con un approccio inedito. La storia sarà incentrata su una coppia di malviventi e per la prima volta ci sarà un protagonista femminile giocabile. Questi novelli Bonnie e Clyde semineranno il panico per Vice City affrontando missioni sempre più folli e impegnative.

Come in tutti i capitoli della saga, GTA VI rappresenterà una allegoria alla cultura contemporanea. Ci aspettiamo tantissimi riferimenti alla cultura di massa in quando nel trailer sono state riproposte alcuni eventi che hanno spopolato in America. Anche il tema della sovraesposizione mediatica potrebbe essere affrontato, considerando la sempre maggiore dipendenza dai social.

Le indiscrezioni trapelate in questi anni hanno confermato che Rockstar Games si è concentrata in particolar modo sul lato tecnico. GTA VI sarà caratterizzato da una grafica di qualità elevatissima con meccaniche di gioco sviluppate appositamente e una fisica realistica. Alcuni leaker si sono sbilanciati indicando che il team di sviluppo ha messo a punto un sistema realistico per simulare le onde del mare in quanto potranno essere considerate come dei protagonisti del gioco.