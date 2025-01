L’attesa verso il debutto di GTA VI è sempre più alta ogni giorno che passa. A distanza di un anno dal primo trailer ufficiale, Rockstar Games non ha condiviso ulteriori dettagli in merito a questo titolo tanto atteso dall’intera community videoludica.

Le motivazioni di questa mancanza di informazioni sono note solo agli sviluppatori, ma sono in molti che si interrogano sul perché di tanto silenzio. Rockstar Games ha più volte confermato che Grand Theft Auto 6 verrà rilasciato quando sarà pronto e che punta alla perfezione per il proprio titolo di punta.

Queste dichiarazioni lasciano intendere che Rockstar Games potrebbe rinviare il debutto del titolo. Attualmente, il lancio di GTA VI è previsto nel corso del 2025 e questa data è da intendersi come ufficiale in quanto confermata dagli sviluppatori.

Tuttavia, non è da prendere come un riferimento assoluto in quanto potrebbe subire variazioni legate ai progressi dello sviluppo. Nonostante la possibilità del rinvio sembri sempre dietro l’angolo, le intenzioni di Take-Two e Rockstar Games sono quelle di rispettare la finestra di lancio prevista.

Sappiamo che questa incertezza sta paralizzando il settore videoludico, con i vari publisher che attendono Rockstar Games prima di scoprire le proprie carte. Infatti, nessuno sviluppatore vuole pubblicare il proprio titolo a ridosso di GTA VI e trovarsi a competere nelle vendite con un gioco atteso da oltre 10 anni.

Fino ad una comunicazione ufficiale da parte degli sviluppatori, il lancio di GTA VI resta confermato nel 2025. Gli esperti indicano che il periodo di lancio potrebbe essere ad ottobre, mese in cui gli sviluppatori hanno rilasciato tanti altri titoli. Non resta che attendere e sperare che non ci siano intoppi che possano rallentare lo sviluppo del nuovo capitolo della saga.