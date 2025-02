DAZN offre gratis Sampdoria-Modena in Serie B, come vederla

Chi ama il calcio può godersi una delle partite più importanti per quanto riguarda la Serie BKT italiana. Questo sabato 8 febbraio infatti du DAZN a partire dalle 17:15 arriva gratis la partita Sampdoria–Modena. Entrambe le compagini andranno alla ricerca della vittoria per fare i punti fondamentali per la loro stagione.

Una partita cruciale per Sampdoria e Modena in onda su DAZN

Dopo aver battuto il Cosenza in inferiorità numerica, la Sampdoria si è lasciata alle spalle la temuta zona retrocessione. Ora l’obiettivo è dare continuità ai risultati. Dall’altra parte, il Modena si trova in una posizione di classifica molto diversa: attualmente nono a pari punti con Palermo e Cesena, è a un passo dalla zona playoff. Un passo falso, però, potrebbe complicare i piani della squadra allenata da Mandelli, in un campionato di Serie B estremamente equilibrato.

Come guardare Sampdoria-Modena gratis su DAZN

Chiunque potrà seguire la partita in diretta senza abbonamento, registrandosi alla piattaforma DAZN. Ecco come fare:

Da PC o smartphone entrando su dazn.com/welcome. Dopo, bisognerà scegliere il match Sampdoria-Modena e inserire un indirizzo email per effettuare la registrazione gratuita;

entrando su Dopo, bisognerà scegliere il match e inserire un per effettuare la registrazione gratuita; Da Smart TV: avviare l’app DAZN, scegliere la voce “Guarda Gratis” e registrarsi con il codice QR. Nel caso in cui la TV non dovesse avere questa funzione, la registrazione può essere effettuata da PC o smartphone.

Onde evitare problematiche si consiglia di:

Registrarsi in anticipo rispetto all’inizio della partita;

rispetto all’inizio della partita; Verificare che l’app DAZN sia aggiornata ;

; Collegarsi con qualche minuto di anticipo prima del fischio d’inizio.

Chi è già abbonato a DAZN potrà seguire la partita come sempre, senza dover effettuare ulteriori passaggi.

DAZN e il pacchetto Goal Pass: tutte le opzioni disponibili

Dopo il match, chi vorrà continuare a seguire la Serie BKT su DAZN potrà attivare il pacchetto Goal Pass, disponibile con diverse formule:

129 euro all’anno con pagamento anticipato (circa 10 euro al mese);

con pagamento anticipato (circa 10 euro al mese); 13,99 euro al mese per 12 mesi con il piano annuale dilazionato.

Oltre a tutte le partite della Serie BKT, il Goal Pass include anche:

Tre partite di Serie A Enilive per ogni turno , in co-esclusiva con Sky, tra cui almeno 4 big match a stagione;

, in co-esclusiva con Sky, tra cui a stagione; Gli highlights di tutte le 38 giornate di Serie A Enilive ;

; LaLiga EA SPORTS e il meglio della Liga Portugal Betclic ;

; Il calcio femminile con la Serie A Femminile eBay e la Champions League femminile.

Un’opzione interessante per chi vuole vivere il calcio a 360 gradi, senza perdersi le emozioni della stagione in corso.