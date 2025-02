Warners Bros. offre gratis su YouTube più di 30 film storici

Molte persone non lo sapevano ma andando su YouTube, sul profilo ufficiale della Warner Bros., si possono trovare ben 30 film completi disponibili gratis. Esatto, non bisogna pagare per guardare dei capolavori che hanno fatto la storia del cinema, una scelta che di certo non collima assolutamente con i canoni del cinema attuale.

Un catalogo variegato tra cult e flop dimenticati

Dando uno sguardo alla playlist ufficiale, si può vedere come Warner Bros. abbia inserito diversi film che non appartengono solo ad una sola epoca. L’obiettivo infatti è far rivivere i grandi classici come ad esempio quelli che sono nella lista qui in basso:

Michael Collins (1996) , film con Liam Neeson che interpreta un leader della rivoluzione irlandese;

, film con Liam Neeson che interpreta un leader della rivoluzione irlandese; The Mission (1986) , con Robert De Niro e Jeremy Irons in un vero e proprio capolavoro del cinema;

, con Robert De Niro e Jeremy Irons in un vero e proprio capolavoro del cinema; Deathtrap (1982) , film di natura thriller con Christopher Reeve e Michael Caine;

, film di natura thriller con Christopher Reeve e Michael Caine; Dungeons & Dragons (2000) , celebre gioco di ruolo in un film mozzafiato;

, celebre gioco di ruolo in un film mozzafiato; The Adventures of Pluto Nash (2002), con Eddie Murphy, considerato uno dei flop più clamorosi del cinema.

La cosa più curiosa? Questi titoli non sono disponibili sulle piattaforme a pagamento come Max (ex HBO Max). Non è chiaro il motivo di questa scelta, ma potrebbe essere un gesto di apertura da parte della Warner, soprattutto dopo le recenti cancellazioni di progetti importanti come Batgirl e Coyote vs. Acme.

Film gratis? Sì, ma in inglese (con qualche eccezione)

C’è un piccolo dettaglio da considerare: la maggior parte dei film è disponibile solo in lingua inglese. Tuttavia, alcuni titoli offrono anche una traccia audio in italiano o sottotitoli, facilmente selezionabili tramite l’ingranaggio delle impostazioni su YouTube.

Ad esempio:

Mr. Nice Guy è disponibile in italiano ;

è ; The Year of Living Dangerously include i sottotitoli in italiano.

Questa iniziativa di Warner Bros. rappresenta una bella occasione per riscoprire il cinema senza barriere economiche, con un mix di titoli amati e altri che, nel bene o nel male, fanno comunque parte della storia del grande schermo.