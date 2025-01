DAZN offre Juventus-Milan gratis il 18 gennaio: come vederla

Dopo aver visto già due partite su DAZN in maniera gratuita, gli appassionati di calcio possono di nuovo preparare birre ghiacciate e qualcosa da mangiare, anzi un bell’aperitivo. Sabato 18 gennaio alle 18:00 andrà in onda Juventus-Milan, grande classica della Serie A che sarà gratis per tutti. L’iniziativa “Try and Buy” di DAZN colpisce ancora con il terzo match sui cinque stagionali che andrà in onda senza la necessità di un abbonamento. Prima di Juve-Milan, che verrà trasmessa il 18 gennaio, era stata la volta di Milan-Napoli e Lazio-Inter.

Come vedere Juventus – Milan gratis su DAZN

Accedere alla partita gratuitamente su DAZN sarà semplicissimo. Basterà solo registrarsi sul sito ufficiale tramite uno dei tre modi disponibili:

Da PC o smartphone: basterà andare su dazn.com/welcome, scegliere la partita e inserire la propria e-mail per completare l’accesso;

basterà andare su dazn.com/welcome, scegliere la partita e inserire la propria e-mail per completare l’accesso; Da Smart TV: aprendo l’app DAZN, selezionando l’opzione Guarda Gratis e scansionando il QR Code che appare a schermo per registrarsi tramite smartphone;

aprendo l’app DAZN, selezionando l’opzione Guarda Gratis e scansionando il QR Code che appare a schermo per registrarsi tramite smartphone; Su dispositivi non compatibili: se la smart TV non supporta la funzione, è possibile registrarsi in anticipo da un altro dispositivo come PC o smartphone.

Consigli per una visione senza problemi:

Registrarsi con anticipo per evitare sovraccarichi;

Aggiornare l’app DAZN all’ultima versione disponibile;

Collegarsi alla piattaforma qualche minuto prima del calcio d’inizio.

L’accesso gratuito è limitato a circa 2 milioni di spettatori simultanei. Gli abbonati DAZN, invece, potranno seguire il match senza alcuna restrizione aggiuntiva.

Juve-Milan gratis su DAZN: chi la racconterà

Gli utenti che si collegheranno, potranno seguire l’evento a tutto tondo, grazie alla copertura pre e post partita. La telecronaca sarà affidata alla voce di Pierluigi Pardo, con Andrea Stramaccioni in seconda battuta per il commento tecnico.

Prime, a partire dalle 17:00, Massimo Ambrosini e il team di DAZN saranno live per analisi e approfondimenti da bordocampo. In più gli utenti avranno anche modo di commentare in tempo reale sfruttando la funzione Fan Zone. Non mancheranno sondaggi esclusivi e quiz tematici.