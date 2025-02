Aston Martin pronta per il WEC con la Valkyrie LMH

Aston Martin ha svelato ufficialmente la Valkyrie LMH, vettura che competerà nel World Endurance Cempionship 2025 nella classe Hypercar. Dopo cinque anni di sviluppo, la casa inglese è pronta per solcare i tracciati più impegnativi di tutto il mondo nelle gare di durata del WEC e dell’IMSA.

La Valkyrie LMH è stata sviluppata da Aston Martin Performance Technologies in collaborazione con il team THOR (The Heart of Racing) e Multimatic. Derivata dalla versione stradale, la vettura è stata omologata secondo le regole della classe regina del WEC, la Le Mans Hypercar.

Derivando direttamente da una vettura stradale, i tecnici di Aston Martin Performance hanno dovuto lavorare duramente per adeguarsi ai regolamenti di classe. Il cuore della monoposto è sempre il motore V12 aspirato da 6,5 litri sviluppato da Cosworth ma è stato rivisto per ridurne la potenza rispetto alla versione stradale.

Da circa 750 kW pari ad oltre 1.000 CV, il propulsore raggiunge massimo i 580 kW pari a quasi 800 CV come il regolamento impone. Inoltre, i tecnici hanno voluto differenziarsi dalle altre Hypercar e, per questo motivo, la Valkyrie LMH non avrà un sistema ibrido ma si baserà esclusivamente sul motore endotermico.

Si tratta di una scelta molto particolare e coraggiosa in quanto la versione stradale è dotata di un powertrain ibrido. Come confermato dal team, rinunciare al sistema ibrido è stata una scelta consapevole per ridurre il peso complessivo. Inoltre, i motori elettrici, da regolamento, dovevano essere posizionati sull’asse anteriore mentre la versione stradale li ha sull’asse posteriore.

Questa differente ripartizione avrebbe comportato un aggravio di lavoro per i tecnici Aston Martin che avrebbero dovuto riprogettare completamente la vettura in termini di monoscocca, telaio e ripartizione dei pesi. Gli ingegneri hanno preferito concentrarsi su elementi più importanti come l’aerodinamica, mantenendo le forme della Valkyrie stradale ma adattandole alle necessità di gara.

Il debutto in pista della vettura è previsto in Qatar con i 1812 km di gara che rappresentano il primo round della stagione 2025. L’appuntamento è fissato per il 28 febbraio.