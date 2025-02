Aston Martin, il futuro del brand passa anche dalle hypercar

Il marchio Aston Martin richiama alla mente alcune delle vetture sportive di lusso più interessanti e di design mai realizzate. Basti pensare alla DB5, storica vettura tuttofare guidata da James Bond, diventata un’icona senza tempo.

Da qualche tempo, il marchio inglese è entrato anche nel settore delle vetture ad altissime prestazioni che puntano a rubare il cuore degli appassionati. Basti pensare alla Valkyrie, una hypercar con motore centrale che può vantare la firma di Adrian Newey in tutte le fasi del progetto..

Se la Valkyrie rappresenta l’apice della tecnologia Aston Martin sotto ogni punto di vista meccanico e aerodinamico, di certo la Valhalla non è da meno. Anche queste supercar è realizzata in collaborazione con il genio di Adrian Newey e può vantare prestazioni di assoluto livello.

Aston Martin vuole continuare a stupire, la gamma si amplierà nei prossimi anni grazie a supercar, hypercar e versioni speciali

Come affermato da Adrian Hallmark, CEO del marchio, in una recente intervista, il futuro di Aston Martin è certamente verso l’elettrificazione della gamma. Tuttavia, raggiungere questo obiettivo non sarà facile e serviranno alcuni anni.

Nel frattempo, Aston Martin vuole massimizzare la propria Ricerca e Sviluppo realizzando hypercar che possano far battere il cuore degli appassionati. Considerando che Adrian Newey ormai collabora attivamente con il team di Formula 1 di Aston Martin, non è da escludere la realizzazione di nuove vetture speciali e di altissimo livello.

L’azienda starebbe pensando ad un modello che andrà a sostituire la Valkyrie quando il suo ciclo di vita si andrà ad esaurire. Trattandosi di hypercar, l’azienda non intende assolutamente lanciare un nuovo modello ogni anno. L’obiettivo è quello di realizzare una vettura che possa rappresentare un vero cambiamento tecnologico e, per questo motivo, ne debutterà una ogni sette o dieci anni.

L’azienda, inoltre, si dedicherà alla realizzazione di modelli speciali delle vetture esistenti. Queste varianti non avranno solo qualche modifica secondaria per ridare lustro alla linea di prodotto ma cambieranno completamente concetto e filosofia per renderle accattivanti agli occhi dei potenziali clienti. Il piano di rilancio di Aston Martin ha quindi dei punti saldi che sono supercar e hypercar, oltre che le classiche vetture che da sempre caratterizzano la casa inglese.