I dirigenti di Hyundai Motorsport stanno valutando se intraprendere una strada molto particolare e insidiosa per la divisione sportiva della casa coreana. L’azienda, infatti, sta vagliano l’ipotesi di espandere il proprio impegno nelle competizioni motoristiche oltre il World Rally Championship (WRC).

Secondo un nuovo report, gli studi di fattibilità indicano un possibile interesse per il World Endurance Championship (WEC), in Campionato dedicato alle gare di durata. In particolare, Hyundai Motorsport sarebbe intenzionata a partecipare alla classe regina del WEC.

Il marchio sportivo potrebbe presentare una nuova Hypercar, andando così a sfidare brand del calibro di Ferrari, Porsche, Lamborghini e Aston Martin solo per citarne alcuni. Considerando che la vettura dovrebbe rientrare nella categoria LMDh (Le Mans Daytona h), sarà possibile utilizzare la stessa monoposto per partecipare anche al Campionato IMSA WeatherTech SportsCar.

Hyundai Motorsport vuole espandere il proprio impegno nelle competizioni entrando nel WEC direttamente con una Hypercar

I vertici di Hyundai Motorsport starebbero valutando questo approccio favorendo prima l’ingresso nel WEC e, poco dopo, nell’IMSA GTP. Al fine di rendere sostenibile il progetto e competitivo in breve tempo, il marchio sta valutando un’alleanza strategica con ORECA.

La prima LMDh targata Hyundai potrebbe nascere nei pressi del Circuito Paul Ricard, in Francia, sede operativa del team ORECA. Il debutto ufficiale della vettura è previsto nel 2026 e l’azienda è in fase di reclutamento per trovare ingegneri al fine di poter realizzare questo progetto.

Nel frattempo, al fine di familiarizzare con le corse endurance, Hyundai Motorsport potrebbe seguire con interesse il campionato dedicato alle LMP2 nella European Le Mans Series 2025. Difficilmente si vedrà una vettura collegata direttamente al marchio coreano, ma il personale utilizzato per il team sarà quello che poi confluirà nel progetto Hypercar. In questo modo, sarà possibile fare esperienza con i prototipi da corsa e con il regolamento.

Per quanto riguarda campionato IMSA GTP, invece, Hyundai potrebbe scegliere un approccio diverso e denominarlo Genesis. Questa scelta permetterà all’azienda di pubblicizzare il proprio marchio di lusso sul territorio Americano.