In Ferrari c’è una nuova vettura che rappresenta l’apice della tecnologia motoristica, aerodinamica e stilistica del Cavallino Rampante. La Ferrari F80 nasce dal perfetto connubio tra tutte le divisioni aziendali per stupire e sorprendere.

La F80 arriva con un’eredità importante da sostenere in quanto raccoglie il testimone di vetture storiche e uniche per il marchio come la GTO, la F40 e la LaFerrari. Sarà prodotta in soli 799 esemplari e incarnerà il meglio che la Casa di Maranello può attualmente offrire.

Ferrari ci ha tenuto a sottolineare che la F80 non è una due posti ma è caratterizzata da una configurazione definita “1+”. Il pilota è posto al il centro dell’esperienza a bordo della supercar e l’abitacolo è realizzato su misura per chi siede al posto di guida. Questo approccio permette di coniugare prestazioni uniche con la tipica esperienza di guida del Cavallino Rampante.

Ferrari F80 incarna la massima espressione tecnologica, motoristica e di design che il Cavallino Rampante può offrire

Il cuore della vettura è un powetrain ibrido, con la componente elettrica che offre pieno supporto al motore a combustione interna. L’ICE è una unità 3.0 V6 con bancate posizionate a 120° in grado di sviluppare 900 CV. La coppia massima di 850 Nm disponibile a 5.500 giri/minuto con la possibilità di spingere il motore fino a 9.000 giri/min. Il propulsore e molte componenti sono derivate dalla 499P, la vincitrice delle ultime due edizioni della 24 Ore di Le Mans.

La parte elettrica invece sviluppa 300 CV tra i motori anteriori e posteriori che permettono di dare maggiore reattività ai bassi regimi e migliorare le performance in fase di allungo grazie alla MGU-K. Grazie alle tecnologie derivate dalla Formula 1 e dal WEC, la F80 è la Ferrari stradale più potente di sempre.

Al fine di rendere controllabile una hypercar di questo calibro, gli ingegneri Ferrari hanno dovuto studiare attentamente la mappa aerodinamica della vettura. Attraverso l’ala mobile, l’estrattore, il fondo e l’S-Duct anteriore, la F80 riesce a generare 1050 kg di carico verticale a 250 km/h. La tenuta di strada è enfatizzata dalle sospensioni attive e la trazione integrale garantita dai motori elettrici aiuta notevolmente alla guida.

Infine, il design è un altro elemento che contraddistingue la Ferrari F80. Con le sue linee tese e lo stile puramente racing, la vettura risulta molto più vicina al mondo del motorsport che alle vetture stradali. Interessante notare come la produzione sia già stata completamente acquistata da fortunati clienti selezionati con un costo stimato di 3.6 milioni di euro a vettura.