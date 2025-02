L’effetto domino dei dazi di Trump: crisi globale alle porte?

Quando Donald Trump ha introdotto i dazi sulle importazioni provenienti da Messico, Canada e Cina, i mercati hanno subito un bel colpo. La decisione ha avuto conseguenze devastanti per i produttori di auto giapponesi e sudcoreani. Aziende come Toyota, Honda e Nissan, che da anni sfruttano i comodi stabilimenti messicani, hanno registrato cali pesanti ed inattesi. Il problema maggiore? È stato solo l’inizio di una spirale negativa di tante incertezze. Perché questa decisione sui dazi ha colpito così duramente? Forse la risposta risiede nel fatto che gli Stati Uniti sono il mercato principale per queste case automobilistiche. Le esportazioni messicane, ormai una parte fondamentale della produzione, hanno patito un brusco stop.

Le reazioni ai dazi sono state immediate. Honda, ad esempio, ha visto il valore delle sue azioni crollare di oltre il 7%. Nissan, con i suoi stabilimenti messicani, ha risentito di una perdita simile, mentre Toyota, pur essendo più grande, non ha potuto evitare il calo di oltre il 5%. Un settore che già aveva le sue difficoltà, ora si trova a fronteggiare il rischio di una domanda più debole. Le previsioni future? Non sono rassicuranti.

Le ripercussioni globali dei dazi

Non è solo il mercato auto a soffrire. L’impatto dei dazi ha scosso anche il settore minerario, in particolare in Australia. Le grandi aziende minerarie come BHP, Rio Tinto e Fortescue hanno visto i loro titoli scendere. Perché accade questo? I dazi sono visti come un freno alla crescita globale, e i minerali, tra cui il ferro e l’alluminio, ne sono fortemente influenzati. In particolare, Rio Tinto ha sofferto a causa della sua esposizione al mercato canadese, che vende alluminio negli Stati Uniti. Il destino di queste imprese sembra appeso a un filo, con mercati più restrittivi e un’economia globale in rallentamento.

E non è finita. Le controverse tariffe dei dazi imposte dai Paesi alleati, come il Canada, hanno generato una vera e propria guerra commerciale. Il governo canadese, infatti, ha deciso di rispondere con dazi del 25% su beni statunitensi. Si prevede che questo conflitto commerciale causerà un rallentamento nei settori chiave. Ed ora? Quali altre ripercussioni vedremo nei prossimi mesi?