Google: più sicurezza con l’identificazione a due fattori

Al giorno d’oggi la sicurezza degli utenti che utilizzano il web e dispositivi tech è sempre più a rischio. Una problema che ormai riguarda tutti e che anche le aziende ormai puntano a risolvere per poter tutelare i propri utenti. E’ il caso di Google che per andare incontro alle esigenze degli utenti ha deciso di ottimizzare alcuni aspetti legati alla sicurezza.

Secondo quanto diffuso nelle ultime ore, il colosso di Mountain View avrebbe deciso di introdurre un nuovo livello di verifica per il sistema che chiede all’utente di effettuare la conferma tramite smartphone nel momento in cui si tenta di effettuare il login con un nuovo dispositivo. Scopriamo insieme nel corso di questo nuovo articolo tutti i dettagli in merito.

Google: maggiore sicurezza per gli utenti

Rendere l’esperienza d’uso degli utenti più sicura è un obiettivo a cui Google punta da anni. Con tale scopo, dunque, la novità annunciata nelle scorse ore non può che attirare l’attenzione e accrescere la fiducia verso un’azienda che cerca di offrire sempre il meglio. Non a caso, dunque, la novità introdotta da Google non fa altro che ottimizzare la sicurezza quando si accede da un nuovo dispositivo.

Nello specifico, dunque, il colosso di Mountain View ha ottimizzato il livello di verifica introducendo alcuni nuovi passaggi. In seguito alla ricezione della notifica di accesso e aver confermato di stare richiedendo l’accesso, ora sarà necessario effettuare un nuovo controllo biometrico o inserire il PIN del dispositivo. Tale procedura aumenta considerevolmente la sicurezza visto che il livello di sicurezza all’autenticazione è a due fattori.

Ancora una volta il colosso Google conferma di essere sempre impegnato al fine di offrire il meglio agli utenti. Sicuramente, ancora una volta, è riuscito nel suo intento ottimizzando un servizio che necessità senza alcun dubbio di una sicurezza eccellente. Non ci resta che attendere ulteriori novità.