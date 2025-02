Toyota bZ3X, oltre 600 km di autonomia a 13.000 euro

Il 2025, iniziato da poco più di un mese, si prepara ad essere un anno ricco di novità. Novità che le diverse aziende del settore automotive porteranno al debutto dopo mesi o anni di importante lavoro. Tra le tante novità che vedremo su strada, non possiamo certamente non parlare di uno dei progetti più importanti che il costruttore giapponese Toyota porterà al debutto.

Non a caso, infatti, grazie alla joint venture avviata con GAC, debutterà in Cina, il SUV elettrico Toyota bZ3X. Per la presentazione ufficiale l’azienda giapponese ha deciso di scegliere come data il 3 marzo 2025. Scopriamo insieme nel corso di questo nuovo articolo tutti i dettagli che sono stati svelati in merito.

Toyota bZ3X: il debutto tra pochi giorni

Portare sul mercato nuovi modelli con l’obiettivo di conquistare sempre più mercati. Con tale scopo, anche Toyota sta portando avanti diversi progetti che puntano a ottenere un maggiore successo. Nel caso del nuovo SUV elettrico bZ3X saranno tre le versioni disponibili, ovvero 430 Air+, 520 Pro+ e 620 Max.

Come accennato, si tratta di un veicolo realizzato grazie alla collaborazione tra Toyota e GAC. Si contraddistingue per la presenza di un avanzato sistema di assistenza alla guida Momenta 5.0, alimentato da un chip NVIDIA DRIVE AGX Orin X, ma non solo. Non poca l’attenzione del costruttore per gli interni che ospitano un volante multifunzione bicolore, un quadro strumenti LCD da 8,8 pollici e uno schermo centrale da 14,6 pollici.

Dal punto di vista della meccanica, trova spazio un motore elettrico anteriore con potenza massima di 201 CV, mentre e batterie offrono tre differenti capacità. Nello specifico, 50,03 kWh, 58 kWh e 67,9 kWh con un’autonomia CLTC rispettivamente di 430 km, 520 km e 620 km.

Non dimentichiamo che le prevendite di questo modello sono state già aperte lo scorso dicembre ad un costo compreso tra i 13.430 e i 26.850 euro al cambio. Possibilità di scelta tra sette varianti di colore per la carrozzeria.