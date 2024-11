A partire dal 2026, il team General Motors (GM)/Cadillac sarà l’undicesimo team sulla griglia della Formula 1. Dopo settimane di indiscrezioni, ecco arrivare la conferma ufficiale direttamente dal blog della massima categoria motoristica.

L’accordo di massima tra General Motors e Formula 1 è stato raggiunto in queste ore dopo aver analizzato nel dettaglio il piano della Casa di Detroit. Il management ha valutato positivamente il progetto e ha acconsentito all’ampliamento dei partecipanti alle gare.

Come preventivato, GM/Cadillac entrerà come un team cliente utilizzando una power unit fornita da un altro team. In seguito, probabilmente al partire dal 2028, diventerà un vero e proprio motorista realizzando il powertrain turbo ibrido in autonomia.

La Formula 1 ha ufficializzato che General Motors/Cadillac ha completato la fase iniziale per diventare l’undicesimo team in griglia

L’annuncio, tuttavia, rappresenta solo la prima fase del processo che porterà all’ingresso di GM/Cadillac in Formula 1. La decisione finale sarà presa in futuro e maggiori dettagli verranno condivisi in seguito.

Chiaramente, solo grandi squilibri e problematiche potrebbero portare a ripensamenti su quella che sembra una decisione ormai scontata. Greg Maffei, Presidente e CEO di Liberty Media, ha commentato: “Con i continui piani di crescita della Formula 1 negli Stati Uniti, abbiamo sempre creduto che accogliere un marchio statunitense prestigioso come GM/Cadillac nella griglia e GM come futuro fornitore di motori potesse portare valore aggiunto e maggiore interesse per lo sport“.

Il team GM/Cadillac rappresenterebbe il secondo team statunitense attivo in griglia, anche se la sede operativa dovrebbe essere a Silverstone. Con i tre Gran Premi negli Stati Uniti, più precisamente a Miami, Austin e Las Vegas, l’attenzione del pubblico americano è certamente importante per Liberty Media.

L’ingresso di un colosso dell’automotive come General Motors non farà altro che aumentare il prestigio della massima categoria del motorsport. La conferma, in questo senso, arriva anche da Stefano Domenicali, Presidente e CEO di Formula 1: “L’impegno di General Motors e Cadillac per questo progetto rappresenta una dimostrazione importante e positiva dell’evoluzione del nostro sport. Non vediamo l’ora di vedere i progressi e la crescita di questa applicazione, certi della piena collaborazione e del supporto di tutte le parti coinvolte“.