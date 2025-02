Apple: piani pluriennali AppleCare+ pronti all'addio?

Apple potrebbe presto eliminare la possibilità di acquistare AppleCare+ per più anni in un’unica soluzione. La notizia arriva da Mark Gurman, giornalista di Bloomberg, secondo cui il cambiamento potrebbe avvenire già nei prossimi giorni. I piani da due e tre anni sarebbero rimossi sia dagli Apple Store fisici che dal sistema di acquisto integrato nei dispositivi.

Cosa cambia per chi vuole AppleCare+

Secondo le informazioni disponibili, l’unico modo per sottoscrivere un piano pluriennale potrebbe diventare lo Store online ufficiale di Apple. Tuttavia, l’azienda continuerà a offrire i piani mensili e annuali, che vengono rinnovati automaticamente, rendendo forse questa opzione più conveniente per Apple stessa.

Al momento non è chiaro se il cambiamento sarà applicato in tutto il mondo o solo in determinati mercati. Non ci sono ancora conferme ufficiali, quindi la situazione potrebbe ancora evolversi.

AppleCare+: cosa copre e quanto costa

Chiunque acquisti un nuovo dispositivo Apple, ha due mesi di tempo per poter attivare AppleCare+. Lo stesso discorso vale anche per chi porta il suo prodotto in assistenza: nel caso in cui questa avvenisse in garanzia, l’utente avrà 10 giorni di tempo per attivare il servizio. Questa protezione aggiuntiva copre principalmente:

Danni accidentali , con interventi illimitati ma con una franchigia prevista;

, con interventi illimitati ma con una franchigia prevista; Furto e smarrimento, fino a due volte all’anno (solo in alcuni Paesi).

I costi variano in base al dispositivo. Per fare qualche esempio:

iPhone 16 : 11,49€ al mese o 229€ per due anni ;

: o ; iPhone 16 Pro : 14,99€ al mese o 299€ per due anni ;

: o ; MacBook Air : 80€ all’anno o 219€ per tre anni ;

: o ; MacBook Pro: 110€ all’anno o 300€ per tre anni.

Dietro questa manovra di Apple, potrebbe esserci una strategia

Nel caso in cui tutto ciò dovesse essere confermato, gli utenti potranno sottoscrivere solo i piani annuali e mensili. Apple dal suo canto continuerà a guadagnare anche in questo modo, in quanto il rinnovo automatico garantirà all’azienda un riscontro costante.

Resta da vedere come reagiranno i consumatori e se Apple fornirà ulteriori dettagli su questa possibile modifica. Seguiranno dunque aggiornamenti nei prossimi giorni.