Apple, di recente, ha introdotto un’importante modifica alla politica di rinnovo di AppleCare+. Fino a poco tempo fa, gli utenti avevano solo 30 giorni dalla scadenza della copertura originale per decidere se rinnovare il servizio di garanzia aggiuntiva. Ora, questa finestra temporale è stata ampliata a 45 giorni. Offrendo così più tempo per valutare se continuare a usufruire dei benefici del servizio. Questa estensione è già valida in diversi paesi. Tra cui Italia, Stati Uniti, Francia, Germania, Canada e altri ancora. Anche se sul sito italiano di Apple potrebbe essere ancora indicata la vecchia scadenza dei 30 giorni. Infatti è solo questione di tempo prima che le informazioni vengano aggiornate per riflettere il cambiamento.

Una scelta conveniente per proteggere i dispositivi Apple

AppleCare+ è un servizio che offre una serie di vantaggi aggiuntivi rispetto alla garanzia standard di due anni prevista dalla legge. Tra cui copertura per danni accidentali, interventi di riparazione a prezzi ridotti. Ma anche la possibilità di sostituire il device in caso di guasto. Con il recente aggiornamento, l’ azienda permette quindi ai suoi utenti di riflettere più a lungo sulla convenienza del rinnovo della copertura. Soprattutto considerando l’importanza di proteggere dispositivi costosi come iPhone, iPad, Mac e Apple Watch.

I piani AppleCare+ sono disponibili per una vasta tipologia di prodotti Apple. Inclusi Mac, iPad, iPhone, AppleWatch, monitor Apple, cuffie e così già. Dal momento dell’acquisto di un nuovo device, gli utenti hanno generalmente 60 giorni di tempo per sottoscrivere un piano AppleCare +. Tuttavia, con la recente modifica, come detto, qualora decidessero di non attivarlo subito, avranno la possibilità di rinnovare il rinnovo entro 45 giorni dalla scadenza della copertura iniziale. Oltre tale periodo, non sarà più possibile estendere la garanzia.

In un mercato tecnologico in cui i dispositivi Apple continuano a rappresentare un investimento importante, l’estensione del periodo di rinnovo di AppleCare+ offre un margine di sicurezza.