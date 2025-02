Tiscali Mobile ha avviato una revisione delle sue vecchie tariffe, ma con una novità positiva. Ovvero i clienti coinvolti otterranno più giga e minuti senza alcun aumento di prezzo. La rimodulazione riguarda principalmente gli utenti iscritti ai piani della gamma MyOpen, attivati anni fa e ormai fuori mercato. L’operatore sta contattando questi clienti tramite SMS, informandoli della possibilità di passare a una delle nuove offerte della linea Smart Open.

Le segnalazioni raccolte confermano che la maggior parte degli avvisi è stata inviata a chi utilizza ancora MyOpen Mobile. Un un piano introdotto nel 2017 e non più attivabile dal 2018. Però, anche altre vecchie offerte potrebbero rientrare nella modifica. Tiscali ha infatti deciso di proporre un cambio vantaggioso così da offrire tariffe aggiornate con più minuti e più internet. Senza però modificare l’importo dell’abbonamento.

L’aggiornamento delle promozioni porta anche un miglioramento della qualità della connessione.

I nuovi piani della linea Smart Open permettono di navigare in 4G con velocità superiori rispetto al passato. Fino ad arrivare a 150Mbps in download e 75Mbps in upload, invece dei 30Mbps del 4G Basic. Il 5G, però, seppur disponibile già da un anno, per ora non è ancora incluso nelle nuove tariffe.

Chi riceve l’SMS di Tiscali ha 30 giorni di tempo per selezionare la soluzione più adatta alle proprie esigenze. Se non viene effettuata alcuna scelta, l’operatore assegnerà automaticamente una delle offerte Smart Open. Il cambio è assolutamente vantaggioso. Ma comunque viene sempre garantito ai clienti il diritto e la possibilità di recedere senza penali. Infatti chi volesse disattivare la propria utenza o passare a un altro operatore può farlo tramite PEC, raccomandata o accedendo all’area clienti MyTiscali.

Tiscali Mobile dimostra così una strategia diversa rispetto ad altri operatori, che spesso aumentano le tariffe senza offrire vantaggi. Questa rimodulazione, invece, premia i clienti con più servizi e una connessione più veloce, senza dover pagare oltre.