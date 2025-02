In questi ultimi giorni è arrivata una proposta davvero interessante da parte dell’operatore telefonico virtuale Very Mobile. Quest’ultimo ha infatti reso disponibile una nuova super promozione per alcuni ex clienti dell’operatore telefonico WindTre. Questa offerta avrà un costo davvero molto contenuto. Nonostante questo, gli utenti avranno a disposizione una quantità esagerata di giga per navigare in tranquillità. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Very Mobile, super promozione per gli ex clienti WindTre con 200 GB

L’operatore telefonico virtuale Very Mobile sta proponendo in questi giorni l’attivazione di una super promozione per alcuni ex clienti dell’operatore telefonico WindTre. Come già accennato in apertura, si tratta di un’offerta estremamente conveniente e che offre agli utenti una enorme quantità di giga per navigare. Ci stiamo riferendo in particolare all’offerta di rete mobile denominata Very 5,99.

Rispetto alla versione standard di questa offerta, gli utenti potranno utilizzare ogni mese fino a ben 200 GB di traffico dati ma non solo. Gli utenti potranno inoltre sfruttare questi giga per navigare anche con le nuove reti di quinta generazione. Oltre a questo, nonostante il costo molto contenuto, gli utenti potranno utilizzare ogni mese minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e anche sms illimitati verso tutti i numeri.

Come suggerisce anche il nome, il costo di questa offerta per gli ex clienti WindTre è sempre di 5,99 euro al mese. L’operatore telefonico virtuale Very Mobile ha deciso di fare un ulteriore regalo a questi ex clienti. A questi ultimi saranno infatti offerti gratuitamente sia il costo di attivazione sia il costo per la scheda sim. Come accade spesso, anche l’operatore virtuale Very Mobile sta avvisando gli ex clienti coinvolti tramite una campagna SMS apposita. Come riportano i colleghi di Mondomobileweb.it, ecco qui di seguito l’sms inviato dall’operatore:

“Passa a Very con 200 Giga, minuti e SMS illimitati a 5,99 euro al mese PER SEMPRE, anche in 5G! Attivazione e SIM sono Gratis. Per info e condizioni e per approfittarne utilizza il codice coupon […] su verymobile.it/promo-599a o nei negozi Very.”