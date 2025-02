Google sta lavorando a un’importante revisione del Control Center di Android 16, introducendo una visualizzazione dettagliata per le connessioni Wi-Fi e Bluetooth. La nuova interfaccia permetterà agli utenti di accedere rapidamente a informazioni aggiuntive sulle reti disponibili e sui dispositivi collegati, migliorando la gestione della connettività.

Nuovo design per il Control Center

Android 16 introdurrà un layout più intuitivo e ricco di dettagli per i controlli rapidi, in particolare per le impostazioni di Wi-Fi e Bluetooth. Quando un utente toccherà una delle due icone nel pannello rapido, invece di attivare o disattivare la funzione, verrà mostrata una finestra espansa con informazioni aggiuntive.

Per il Wi-Fi, gli utenti potranno visualizzare la rete attuale, il livello del segnale, la velocità della connessione e altre reti disponibili senza dover accedere alle impostazioni complete. Per il Bluetooth, la vista dettagliata mostrerà i dispositivi connessi, il livello della batteria degli accessori e opzioni rapide per la disconnessione o la gestione delle connessioni.

Questo cambiamento punta a rendere più veloce e intuitiva la gestione delle connessioni, evitando la necessità di passare attraverso il menu delle impostazioni. Gli utenti potranno selezionare rapidamente una rete Wi-Fi alternativa o passare da un dispositivo Bluetooth all’altro senza perdere tempo in passaggi aggiuntivi.

L’idea di BigG sembra allinearsi con l’approccio adottato in altre interfacce, come la One UI di Samsung, che già offre una visualizzazione dettagliata simile per le connessioni rapide.

La nuova funzionalità dovrebbe debuttare con le versioni beta di Android 16, previste per la primavera del 2025. Il rilascio stabile arriverà probabilmente entro l’autunno, in concomitanza con il lancio dei nuovi Google Pixel 9.

In sintesi, Android 16 porterà un centro di controllo più evoluto, con una gestione migliorata di Wi-Fi e Bluetooth direttamente dal pannello rapido. Questo aggiornamento renderà più semplice cambiare reti, monitorare le connessioni e gestire i dispositivi collegati, senza dover navigare tra le impostazioni. La nuova interfaccia arriverà con le beta della nuova iterazione del sistema operativo nei prossimi mesi, prima del rilascio ufficiale.