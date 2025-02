Google continua a innovare il proprio sistema operativo mobile. Infatti con il nuovo Android16 introduce miglioramenti importanti all’app Terminale Linux. Questa funzionalità era già presente nelle versioni beta precedenti. Essa consente di eseguire comandi Linux direttamente su smartphone e tablet, rendendo Android sempre più versatile.

Il Terminale-Linux opera scaricando e configurando un’istanza Debian all’interno di una macchina virtuale. Ciò grazie all’Android Virtualization Framework. Questo approccio permette di eseguire sistemi operativi completi all’interno di Android, ampliando notevolmente le possibilità per i più esperti. Google ha lavorato per risolvere alcuni problemi tecnici e ha introdotto nuove opzioni nel menu delle impostazioni. Tra cui il ridimensionamento del disco e la gestione delle porte di rete.

Android 16: Applicazioni grafiche e accelerazione hardware, un futuro promettente

Questa evoluzione rappresenta un passo importante verso una maggiore integrazione tra Android e il mondo Linux. L’obiettivo però non sembra essere quello di sostituire ChromeOS. Ma piuttosto di offrire alle persone strumenti avanzati senza dover ricorrere a device specifici.

Uno degli sviluppi più entusiasmanti riguarda la possibilità di eseguire applicazioni grafiche all’interno del Terminale Linux. Google sta infatti lavorando per integrare il supporto all’accelerazione hardware. In modo da permettere di utilizzare ambienti desktop completi e programmi nativi di Linux direttamente su Android.

Il ricercatore Mishaal Rahman ha sperimentato questa funzionalità su un Pixel 9 Pro. Egli è riuscito ad avviare un’interfaccia grafica tramite il comando “weston” e a eseguire il gioco Chocolate Doom. Nonostante alcuni dettagli ancora in fase di sviluppo, come la mancanza dell’audio, i risultati sono promettenti.

Questa tecnologia potrebbe rivoluzionare completamente l’uso di Android. Fino ad avvicinarlo sempre di più all’esperienza di un computer tradizionale. In futuro, la possibilità di eseguire software desktop direttamente su smartphone e tablet potrebbe quindi rendere il sistema operativo di Google ancora più versatile. Insomma, l’ integrazione tra Android e sistema Linux continua a rafforzarsi, aprendo nuove prospettive per l’uso professionale e per gli utenti più esigenti.