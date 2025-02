L’offerta EVO 30 di CoopVoce si presenta come una soluzione competitiva per chi cerca un piano tariffario mobile conveniente e senza sorprese. Con 30 GIGA di traffico dati sulla rete 4G, minuti illimitati e 1000 SMS verso tutti, il pacchetto è pensato per garantire un servizio completo a un costo fisso di 6,90 euro al mese, senza vincoli né costi nascosti.

L’offerta EVO 30 di CoopVoce è la scelta giusta

Uno dei punti di forza di EVO 30 è la trasparenza della tariffa, che CoopVoce assicura invariata nel tempo, in linea con la filosofia dell’operatore di non applicare aumenti improvvisi ai propri clienti. L’offerta si rinnova automaticamente lo stesso giorno di ogni mese e può essere attivata online o presso uno dei 900 punti vendita Coop presenti sul territorio.

Chi sceglie di ricevere la SIM a casa e completare l’attivazione online dovrà sostenere un costo iniziale di 10 euro, che copre la spedizione e l’attivazione della promozione. Per chi preferisce ritirarla direttamente in un punto vendita Coop, il costo rimane invariato. Anche i già clienti CoopVoce possono passare a EVO 30, con un costo di attivazione una tantum di 9,90 euro.

L’offerta include numerosi vantaggi aggiuntivi, come l’utilizzo gratuito dell’hotspot per condividere la connessione con altri dispositivi e il servizio VoLTE, che permette di effettuare chiamate in alta definizione continuando a navigare senza interruzioni. Inoltre, sono bloccati di default i numeri a sovraprezzo, evitando costi imprevisti.

Sul fronte della copertura, CoopVoce garantisce un servizio affidabile con una rete che copre il 99,8% del territorio nazionale, offrendo stabilità nelle chiamate e nella navigazione. Grazie alla tecnologia 4G, la connessione risulta veloce e performante, adattandosi anche all’uso di dispositivi smart controllabili a distanza.

Con EVO 30, CoopVoce punta su un’offerta chiara e senza costi nascosti, pensata per chi desidera navigare e comunicare in piena libertà senza preoccuparsi di aumenti improvvisi o vincoli contrattuali. Un’opzione interessante per chi cerca un’alternativa conveniente nel panorama delle tariffe mobili.