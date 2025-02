Google sta lavorando a una nuova funzionalità per Android 16 che permetterà agli utenti di forzare la modalità scura su applicazioni che non la supportano nativamente. Questa opzione era stata sperimentata in passato, ma con la prossima versione del sistema operativo potrebbe diventare ufficiale.

Una soluzione per uniformare l’esperienza visiva

Molte applicazioni offrono già la modalità scura per ridurre l’affaticamento visivo e migliorare la leggibilità in ambienti poco illuminati. Tuttavia, alcune app non supportano questa opzione, costringendo gli utenti a passare da interfacce scure a schermate con sfondo chiaro.

Con Android 16, Google consentirà di forzare la modalità scura anche sulle app che non la implementano nativamente. Questa funzione modificherà dinamicamente i colori dell’interfaccia, adattandoli a un tema più scuro per garantire un’esperienza coerente in tutto il sistema operativo.

Secondo le prime informazioni, la modalità scura forzata verrà gestita direttamente dalle impostazioni di sistema. Gli utenti potranno attivarla manualmente per singole applicazioni o impostarla in modo globale per tutte le app che non dispongono di un tema scuro predefinito.

La funzione potrebbe sfruttare algoritmi avanzati per modificare i colori senza compromettere la leggibilità dei testi e degli elementi grafici. Questo aspetto sarà cruciale per evitare problemi di visibilità su app con design complessi o palette di colori particolari.

Google aveva già testato una funzione simile su versioni precedenti di Android, ma non l’aveva mai resa ufficiale. Alcuni produttori, come Samsung e OnePlus, hanno integrato opzioni simili nelle loro personalizzazioni di Android, ma l’arrivo di questa funzionalità nativa in Android 16 garantirà un supporto più ampio e ottimizzato.

Android 16 è atteso per il terzo trimestre del 2025, con una prima anteprima per sviluppatori prevista nei prossimi mesi. La nuova modalità scura forzata potrebbe essere una delle tante novità introdotte da Google per migliorare l’esperienza utente e offrire maggiore personalizzazione.

Con Android 16, Google offrirà agli utenti la possibilità di forzare la modalità scura su tutte le app, migliorando la coerenza visiva e l’usabilità del sistema operativo. Questa novità rappresenta un passo avanti per chi preferisce un’interfaccia più riposante per gli occhi, indipendentemente dal supporto nativo delle singole applicazioni.