Ritorniamo in mood di aggiornamenti, i quali ormai sono diventati costanti visto il continuo sviluppo di questi software. Oggi parliamo del nuovo rilascio di Android 15 per Motorola Edge 50 Neo.

Con questo tipo di aggiornamento rientrano moltissime novità che sicuramente non sono da sottovalutare.

Motorola Edge 50 Neo, nuovo aggiornamento?

Arrivano diversi e nuovi aggiornamenti su vari smartphone Samsung, OnePlus e Motorola. L’aggiornamento più interessante attualmente arriva proprio con il rilascio graduale di Android 15 per il Motorola Edge 50 Neo.

Quest’ultimo con una distanza di un mese dall’ultimo aggiornamento per il suo fratello ovvero il 50 Pro, sta ricevendo l’aggiornamento verso Android 15 con vari potenziamenti per l’interfaccia utente, fluidità, notifiche e molto altro ancora.

Da quanto comunicato su Reddit, il nuovo aggiornamento per Motorola Edge 50 Neo è in rollout con la versione V1Ul35H.11-39-5 con un download di circa 1,6 GB. Molte sono anche le novità che sono incluse con le patch di sicurezza di dicembre 2024, oltre i già conosciuti miglioramenti di prestazioni e di fluidità.

A quanto sembra non tutti gli utenti si sentono soddisfatti dell’aggiornamento, infatti da quanto segnalato sembra che ci siano delle criticità con Android Auto e che i problemi di lag della fotocamera ci siano ancora. Normalmente non si sa se queste criticità raccolgono tutte le idee di tutti gli utenti.

Il relativo aggiornamento ad Android 15 di Motorola Edge 50 Neo è attualmente in distribuzione a livello globale, il quale dovrebbe aver raggiunto anche l’Italia. Per controllare questa tipologia di aggiornamenti anche su OnePlus 12R, Samsung Galaxy A32 5G basta passare sulle impostazioni di sistema. Su i primi due telefoni basterà semplicemente andare sulle “Impostazioni, Sistema e Aggiornamento software”. Mentre su Samsung dovrete andare su “Impostazioni, Aggiornamento software, Scarica e installa”. Così facendo potrete godere di tutti gli ultimi aggiornamenti disponibili come Android 15 e molto altro ancora, sui vostri telefoni indicati precedentemente.