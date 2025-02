L’RTX 5090D overclockata ha dimostrato un potenziale straordinario, raggiungendo prestazioni che superano quelle di due RTX 3090 Ti. Grazie a una configurazione estrema con azoto liquido, questa GPU ha raggiunto una frequenza di 3,4 GHz, stabilendo nuovi record nei benchmark 3DMark. Il test è stato condotto da Tony Yu, General Manager di Asus Cina, che ha modificato fisicamente la scheda per spingerla oltre i limiti imposti da Nvidia.

Per ottenere questi risultati, Yu ha utilizzato una Asus ROG Astral RTX 5090D, abbinata a un processore Ryzen 7 9800X3D e a una scheda madre Asus ROG X870E Hero. Dopo aver applicato modifiche hardware e aver protetto il PCB dalla condensa, la scheda è stata immersa in un sistema di raffreddamento estremo. Questo ha consentito di aumentare la frequenza della memoria a 34Gbps, migliorando le prestazioni fino al 16% rispetto ai valori standard.

NVIDIA RTX 5090D overclockata: le prestazioni sono davvero incredibili

Il consumo energetico della RTX 5090D overclockata ha toccato i 1000W, evidenziando la necessità di un sistema di alimentazione robusto per sostenere tale spinta. Nonostante le limitazioni imposte da Nvidia per ridurre le prestazioni in ambiti specifici, la scheda ha ottenuto il primo posto in benchmark come Port Royal, Fire Strike Ultra e Time Spy Extreme. Durante il test, ha battuto una configurazione con doppia RTX 3090 Ti e persino un sistema con quattro GTX 1080 Ti.

Oltre ai risultati nei benchmark, Yu ha condiviso immagini ad alta risoluzione del chip GB202, cuore della RTX 5090D. Il die misura 744 mm², risultando uno dei più grandi mai realizzati per una GPU consumer. Attorno al die sono posizionati 16 moduli Samsung GDDR7 da 30Gbps, che garantiscono un’eccezionale larghezza di banda. Questi test confermano l’elevato potenziale della RTX 5090D overclockata, suscitando grande interesse tra gli appassionati di hardware estremo, molto spesso però fine a sé stesso, data l’esiguità dei giochi che lo richiedono.