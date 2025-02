Un utente su GitHub ha modificato radicalmente la Steam Deck, dando vita allo Steam Brick. Si tratta di una versione minimalista, più compatta e, di conseguenza, più portatile della console di Valve.

Steam Brick: Una Steam Deck senza schermo né controlli

Per realizzare lo Steam Brick, il modder, noto come Crastinator-Pro, ha seguito le guide di riparazione di iFixIt. Per ridurre l’ingombro, ha rimosso schermo e controlli, lasciando solamente il pulsante di accensione e una porta USB. E, nonostante l’aspetto sia molto diverso da quello iniziale, la funzionalità non è compromessa. Permettendo ancora di giocare qualora collegata ad una TV o a degli occhiali AR. Ovviamente non è bastato semplicemente smontarla, ma è stato necessario anche costruire una nuova scocca. Scocca, che è stata progettata e stampata in 3D, e che, insieme ad un telaio in metallo, costituisce il nuovo alloggio della scheda madre e della ventola di raffreddamento.

Purtroppo, si sono dovuti fare dei compromessi. Infatti, la spia di alimentazione non indica chiaramente lo stato del dispositivo, e l’accesso al BIOS è diventato impossibile se non per riga di comando. Nonostante dei piccoli inconvenienti, lo Steam Brick è un esperimento di modding estremo. Ma, ad ogni modo, l’obiettivo principale era migliorare la trasportabilità, e lo ha raggiunto. Il risultato è un dispositivo grande circa un terzo dell’originale, e il peso risulta del 24% più leggero.

Con questo progetto, il modder cerca di ispirare altri appassionati a realizzare delle proprie versioni, oppure a ritornare su vecchie idee. Infatti, ad occhi più attenti, il lavoro di Crastinator-Pro può ricordare un vecchio tentativo di Valve. Ad alcuni potrebbe tornare in mente l’epoca delle Steam Machine: vere e proprie console, basate su SteamOS, per giocare a titoli PC sulle TV nei salotti. Anche se non era l’intento principale del modder, rimane comunque interessante vedere anche come una Steam Deck potrebbe funzionare come una effettiva console domestica.