A quanto pare la nota azienda giapponese finalmente deciso di occuparsi dei suoi smartphone per portarli a competere anche per quanto riguarda il software presente a bordo, sembra che Sony abbia iniziato il rilascio Android 15 per il proprio Xperia 10 V, ovviamente l’arrivo del nuovo sistema operativo porta con sé tanti miglioramenti e cambiamenti che contribuiranno a rendere l’esperienza d’uso ancora più soddisfacente, vediamo insieme che cosa offre.

Tante migliorie

L’update in questione ha come codice identificativo di build 68.2.A.2.38A, è attualmente in distribuzione in Ungheria e in altre nazioni europee e conta un peso di 1,1GB.

Non è stato rilasciato in changelog ufficiale ma in tutta probabilità vedremo i medesimi cambiamenti arrivati sugli altri dispositivi della famiglia, nello specifico arriveranno:

Private Space, funzionalità pensata per offrire una maggiore privacy;

Nuovi design dedicati alla schermata iniziale e di blocco;

Nuovi sfondi rinnovati;

Migliorate tutte le funzionalità di Side Sense;

Completamente rivisto il pannello delle impostazioni rapide e migliorata l’area notifiche ;

; Schede pop-up ottimizzate;

Aggiunto il supporto al Bluetooth LE Audio per trasmissioni audio più efficienti.

Il dispositivo in questione ricordiamo a esordito sul mercato con a bordo Android 13, in tutta probabilità questo sarà il suo ultimo aggiornamento maggiore e dunque Android 15 sarà l’ultima versione del sistema operativo che girerà su questo dispositivo, quest’ultimo si sta infatti avvicinando alla fine del suo ciclo di vita, ma nonostante tutto suoni a garantito aggiornamenti di sicurezza almeno fino al 2026, in modo da mantenere il device protetto e sicuramente affidabile contro attacchi esterni.

Se siete in possesso di questo dispositivo e volete aggiornare tutto ciò che dovete fare e recarvi nelle impostazioni e verificare se l’aggiornamento è indisponibile anche per voi, nel caso non dovesse risultare presente tutto ciò che dovete fare è semplicemente aspettare dal momento che l’azienda sta rilasciando poco alla volta per tutti il nuovo update che sicuramente arriverà anche per il vostro dispositivo.