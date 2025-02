Sembrerebbe che con Android 16 Google sia intenzionata a guardare al passato in relazione al comportamento dei Quick Settings per Wi-Fi e Bluetooth: i leaker hanno scovato tracce di codice che suggeriscono l’ipotesi di un ritorno ai tempi di Android 5 Lollipop. Premendo il toggle, in sostanza, si aprirebbe una pagina a tutto schermo che permette non solo di disattivare o attivare la rispettiva radio, ma mostra tutta una serie di opzioni accessorie, un elenco di reti o dispositivi nelle vicinanze, per esempio, l’attivazione o disattivazione della visibilità ad altri endpoint e così via.

Ecco tutto ciò che sappiamo a riguardo

Il comportamento di questi due toggle nello specifico è cambiato molto spesso in Android nel corso degli anni. Inizialmente si comportava come qualsiasi altro “interruttore”: la pressione attivava o disattivava la rispettiva radio. Poi con Android 5 Lollipop e fino ad Android 8 Oreo la pressione apriva, appunto, una pagina a schermo intero con svariate opzioni.

Andando più nello specifico, con Android 9 fino all’11 si è tornati al normale interruttore per il Wi-Fi. Con Android 12 ha debuttato il toggle “Internet”, più generico: includeva sia Wi-Fi sia connettività dati cellulare, ed era espandibile. Il toggle per il Bluetooth è tornato espandibile con Android 14 QPR2. In queste ultime iterazioni del design, il pannello espanso viene mostrato in un pop-up che occupa solo una porzione dello schermo. Con Android 16 si potrebbe passare alla pagina completa a schermo intero.

C’è da dire che, allo stato attuale la feature è chiaramente molto arretrata: il layout della pagina non è ben strutturato e c’è addirittura del testo duplicato. Insomma, c’è ancora diverso lavoro da fare. Da notare che non è immediatamente disponibile: la fonte ha dovuto smanettare un bel po’ per riuscire ad abilitarla e dimostrarne il funzionamento in video. Tutto questo per dire che risulti difficile stabilire se Google completerà i lavori in tempo per il rilascio iniziale di Android 16, ma magari sarà l’aggiornamento di una qualche QPR nei mesi successivi.