Google ha rilasciato un nuovo aggiornamento per MeteoPixel. Ovvero, l’app dedicata alle previsioni del tempo disponibile sugli smartphone della serie Pixel. Questa versione sembra infatti introdurre un cambiamento importantissimo. Oltre a correggere un bug che aveva momentaneamente rimosso le impostazioni. Di quale novità si tratta? Ebbene, una pagina delle impostazioni completamente indipendente da quelle di sistema.

Meteo Pixel: nuove opzioni e funzionalità

In precedenza, le opzioni di configurazione erano limitate. Gli utenti potevano solo attivare o disattivare le notifiche sulle previsioni e sulle precipitazioni. Mentre per modificare le unità di misura della temperatura dovevano accedere alle impostazioni generali del dispositivo. Con il nuovo aggiornamento alla versione 1.0.20250106, Meteo Pixel ora offre un controllo più dettagliato direttamente all’interno dell’app.

Le nuove impostazioni consentono infatti di scegliere tra Celsius e Fahrenheit per la temperatura. Ma anche impostare preferenze per la velocità del vento, la pressione atmosferica e la visibilità. In più sarà possibile personalizzare il tema grafico, scegliendo tra modalità chiara, scura o quella predefinita del sistema. Questo aggiornamento rappresenta quindi un importante passo avanti. Poiché rende la piattaforma più flessibile e autonoma rispetto all’interfaccia di sistema dei Pixel.

Miglioramenti futuri per la gestione delle località

Oltre alle novità già disponibili, il codice dell’ultima versione nasconde alcuni indizi su sviluppi futuri. Google sta infatti lavorando a un nuovo sistema per la gestione delle località salvate. Il tutto con l’obiettivo di semplificare la ricerca e il salvataggio delle città preferite.

Attualmente, per aggiungere una località, è necessario premere un pulsante con il simbolo “+”. Il quale permette di effettuare una ricerca manuale. Con il prossimo aggiornamento, questo pulsante verrà sostituito da un’icona a forma di lente d’ingrandimento. Tale cambiamento non sarà solo estetico. Al contrario, migliorerà in maniera significativa l’esperienza utente e la ricerca sarà più immediata e intuitiva.

Un’ulteriore modifica riguarderà la gestione dei risultati. Accanto a ogni località troveremo un pulsante per aggiungerla ai preferiti. Quando si accede ai dettagli di una città, apparirà un pop-up che chiederà se salvarla o meno. Meteo Pixel è disponibile per tutti i dispositivi Pixel dal modello 6 in poi e può essere scaricata o aggiornata tramite il Google Play Store. Chi desidera ottenere subito le ultime funzionalità potrà scaricare manualmente il file APK dal sito APKMirror.