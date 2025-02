Tentativo di truffa phishing in corso: il messaggio che svuota i conti

Da tempo non si sentiva in giro di una truffa come questa ma oggi ecco che gli utenti devono ritornare ad avere le antenne alte. Stare attenti è fondamentale in questi casi in quanto il tentativo di phishing può essere disastroso.

La truffa di oggi è veramente pericolosa: ecco il testo che sta girando

Si può vedere qui in basso qual è il messaggio che sta girando nelle e-mail durante queste ore. La truffa colpisce soprattutto coloro che hanno realmente a che fare con dei siti di incontri, credendo di aver fatto il tanto agognato “match“. Ecco dunque il testo al quale dovete stare molto attenti:

“Ora ti distrarrò con l’intenzione di conoscerti oggi, mi chiamo Lorraine, non sono limitato nelle mie azioni e fantasie.

Ho sempre voluto provare il grande amore nella mia vita. Unità e disciplina: questo è ciò di cui ho bisogno ora! Sono una vera amante così amorevole che cerca il suo padrone.

Non ci sono problemi, puoi fare di me quel che vuoi in ogni momento. Basta che tu sia sicuro di te e non ci sarà alcun problema.

A mia volta, non resisterò affatto e farò tutto ciò che mi dirai. Che ne dici di continuare in privato solo tra di noi, cercando di giocare a questo gioco?

Continuiamo nel mio profilo Lovery_Lorraine28, discutiamo le sfumature nella chat video e iniziamo il nostro gioco!

Con amore, Lorraine.”

C’è solo un consiglio che non deve sfuggire a nessuno: stare molto attenti all’indirizzo e-mail che invia un determinato messaggio. Secondo quanto riportato infatti sono moltissime le persone che ci cascano non dando ascolto a questo consiglio, il quale è fondamentale. Nel caso in cui a scrivervi dovesse essere un vero sito di incontri infatti, dopo la “@” nell’indirizzo e-mail mittente, trovereste il nome del sito stesso. In questo caso non è così.