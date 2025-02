Siamo entrati nell’era della messaggistica istantanea, insieme anche a quella dei messaggi vocali e delle videochiamate, nonostante questo però le care e vecchie telefonate sono ancora il veicolo di comunicazione più diffuso. Proprio per questo motivo, aziende Tech come Google stanno pensando a come migliorare uno degli strumenti più classici, anche se da fuori possa sembrare perfetto. Le telefonate si sono evolute recependo i cambiamenti tecnologici in atto, basti pensare all’integrazione dell’intelligenza artificiale in Google Telefono, così come al rilevamento delle truffe in tempo reale.

Oggi vi parliamo di una novità ancora non ufficiale, decisamente più semplice di quelle già introdotte dall’azienda americana, una feature che finalmente colmerebbe una lacuna che Google Telefono ha sempre avuto. Secondo alcuni dei più fidati inserzionisti, i tecnici di Mountain View stanno lavorando per implementare dei filtri nella cronologia delle chiamate.

La nuova funzionalità di Google Telefono

Google Telefono è un’applicazione con molte funzionalità, chi spesso la usa sa bene come tutta la cronologia delle chiamate non sia organizzata in un’unica grande lista. All’interno della cronologia troviamo tutto: le chiamate effettuate, le chiamate ricevute, quelle perse e quelle spam; alla fine tutte le telefonate sono ordinate in modo cronologico, dall’elemento più recente a quello meno. Se da una parte si potrebbe reputare comodo avere l’intera cronologia raggruppata in un elenco unico, dall’altra la situazione inizia a diventare molto confusa nel momento in cui si abbia la necessità di ritrovare una specifica chiamata.

L’aggiornamento è stato avvistato nella versione beta 159.0.718038457-publicbeta-pixel2024 di Google Telefono e allo stato attuale non è disponibile neppure per i gli utenti del ramo beta, tuttavia possiamo già farci un’idea basilare del loro funzionamento. Agli utenti sarà offerta la possibilità di visionare l’intera cronologia delle chiamate, oppure di filtrarla, limitando dunque la ricerca alle sole chiamate perse, a quelle coinvolgenti i contatti salvati o a quelle contrassegnate/non contrassegnate come spam.