Apple Powerbeats Pro 2 con nuovo design e sensori cardiaci in arrivo

C’era tanta attesa soprattutto dagli amanti dello sport, ma ora tutto sta per essere svelato: a breve infatti Apple lancerà i suoi nuovi Powerbeats Pro 2. Questi auricolari wireless sono stati appositamente progettati per chi pratica lo sport ad alto livello e desidera delle funzioni molto avanzate. Il vecchio modello, quello del 2019, è uscito fuori produzione recentemente e ora con questa nuova versione si prospettano tante novità. Il prezzo per l’Europa dovrebbe essere di 299 € mentre il lancio è previsto entro un mese.

Sensori cardiaci ottici integrati: questi sono i nuovi Powerbeats Pro 2 di Apple

Apple ha pensato a nuovi sensori ottici a LED. Questi saranno utili per il monitoraggio della frequenza cardiaca e verranno posizionati su entrambi gli auricolari per rilevare il flusso sanguigno con estrema precisione. È proprio con questa tecnologia che i Powerbeats Pro 3 saranno in grado di registrare fino a 100 misurazioni al secondo. Non ci saranno problemi di sonorizzazione sia sui dispositivi iOS che su quelli Android.

Design migliorato per comfort e stabilità

Il design è stato completamente rivisto per offrire maggiore comfort e una stabilità ottimale. È stata utilizzata una lega di nickel-titanio per gli archetti, i quali sono totalmente nuovi. Con questo modus operandi, Apple ha dato agli auricolari grande leggerezza e resistenza: il peso infatti è stato ridotto del 20% rispetto al modello precedente. Gli auricolari saranno forniti con cinque diverse misure di gommini auricolari, assicurando una personalizzazione adatta a ogni esigenza.

Un passo avanti per il fitness

I Powerbeats Pro 2 rappresentano un’evoluzione significativa, progettati per rispondere alle esigenze di chi cerca un mix tra tecnologia avanzata e praticità. La rilevazione cardiaca in tempo reale e il design ergonomico posizionano questi auricolari come una scelta ideale per gli sportivi, consolidando la loro posizione come alternativa sportiva agli AirPods Pro.

Con il loro debutto imminente, gli utenti potranno scoprire una nuova esperienza audio che unisce prestazioni elevate a funzionalità avanzate per il fitness.