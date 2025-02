Secondo le ultime indiscrezioni, il prossimo iPhone SE 4 adotterà un design ispirato all’iPhone 14, ma senza la Dynamic Island. Il dispositivo manterrà il notch tradizionale, segnando una scelta conservativa rispetto ai modelli di fascia alta.

Un design aggiornato ma senza Dynamic Island

Il noto analista Ross Young ha confermato che l’iPhone SE 4 seguirà il design introdotto con l’iPhone 14, ma Apple avrebbe scelto di non includere la Dynamic Island, la funzionalità introdotta con gli iPhone 14 Pro e poi estesa a tutta la gamma iPhone 15.

Questa decisione potrebbe essere legata a una strategia di contenimento dei costi, mantenendo l’SE come opzione più accessibile nel catalogo Apple. Il dispositivo, infatti, dovrebbe comunque rappresentare un aggiornamento significativo rispetto all’attuale iPhone SE 2022, che ancora utilizza il design con cornici spesse e tasto Home con Touch ID.

Oltre al notch, il nuovo modello dovrebbe adottare un display OLED da 6,1 pollici, un netto miglioramento rispetto al pannello LCD da 4,7 pollici della generazione precedente. Il dispositivo potrebbe anche integrare il Face ID, abbandonando definitivamente il Touch ID, e una scocca in alluminio e vetro, in linea con i modelli più recenti di iPhone.

Sul fronte hardware, si prevede la presenza del chip A16 Bionic, lo stesso utilizzato sugli iPhone 14 Pro, che garantirebbe prestazioni elevate e un supporto software prolungato negli anni. Apple potrebbe inoltre introdurre la porta USB-C, uniformandosi alle normative europee e all’attuale lineup di iPhone.

Secondo le indiscrezioni, il lancio dell’iPhone SE 4 è previsto per il 2025, anche se la società non ha ancora confermato una data ufficiale. L’azienda potrebbe annunciarlo in primavera, com’è accaduto per le precedenti iterazioni.

L’iPhone SE 4 rappresenterà un aggiornamento significativo rispetto alla generazione attuale, adottando il design dell’iPhone 14 ma senza la Dynamic Island. Con un display più grande, un processore potente e possibili cambiamenti come la USB-C, Apple punta a mantenere la linea SE competitiva nel segmento degli smartphone di fascia media.