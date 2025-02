iPhone SE 4 avrà il notch invece della Dynamic Island: nuova conferma

Le indiscrezioni su iPhone SE 4 si susseguono da mesi, ma un dettaglio chiave sembrava ancora incerto: avrà il notch o la Dynamic Island? Secondo l’analista Ross Young, l’ultimo modello economico di Apple opterà per il notch, seguendo il design di iPhone 14 invece di adottare la soluzione più moderna vista su iPhone 14 Pro e iPhone 15.

Perché Apple ha scelto il notch per il suo iPhone SE 4

Fin dall’inizio, le indiscrezioni hanno descritto iPhone SE 4 come un dispositivo ispirato ad iPhone 14, con bordi piatti, Face ID e la rimozione delle ampie cornici del modello attuale. Questa scelta di Apple è molto comprensibile in virtù della sua solita abitudine. Il colosso americano è infatti abituato a distinguere in termini estetici e tecnici, per cui la presenza del notch anziché della Dynamic Island rafforza tale tendenza.

In genere infatti Apple ha sempre voluto che i suoi modelli SE fossero diversi dai soliti di punta. Ricordiamo infatti che ci saranno diverse discrepanze, a partire dalla fotocamera che sarà una sola.

Cosa sappiamo finora su iPhone SE 4

Al di là della questione notch, le specifiche emerse finora delineano uno smartphone con caratteristiche chiare:

Display da 6,1 pollici , lo stesso di iPhone 14;

, lo stesso di iPhone 14; Una singola fotocamera posteriore da 48 MP , migliorata rispetto ai modelli precedenti;

, migliorata rispetto ai modelli precedenti; Chip A18, lo stesso che verrà utilizzato sulla prossima generazione di iPhone.

Negli ultimi giorni, sono apparse anche immagini di alcuni modellini che aiutano a farsi un’idea più chiara del design definitivo.

L’iPhone SE 4 sarà quindi un aggiornamento importante rispetto al modello attuale, con un design più moderno, ma senza stravolgere le scelte di Apple nel posizionamento della gamma. Bisognerà comunque attendere ancora un po’ ma non troppo, in quanto dovrebbe essere tutto già pronto. Apple proverà in questo modo a mettere in difficoltà le altre aziende anche con un ottimo terminale di fascia medio-alta e dal prezzo più accessibile rispetto a tutti gli altri terminali.