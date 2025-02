Samsung ha migliorato il display del Galaxy S25, eliminando il fastidioso effetto granuloso che alcuni utenti avevano riscontrato sui pannelli del Galaxy S24. Le prime immagini e test mostrano una qualità visiva superiore, con una resa più uniforme e dettagliata.

Cosa cambia nel display del Galaxy S25

Il Galaxy S24 aveva ricevuto segnalazioni di un effetto granuloso visibile in determinate condizioni di luce e a bassa luminosità. Questo problema riguardava principalmente i pannelli LTPO AMOLED, utilizzati per garantire un refresh rate variabile e una migliore efficienza energetica.

Con il Galaxy S25, Samsung sembra aver risolto il problema ottimizzando la struttura del display e migliorando la gestione del controllo dei pixel. I primi test mostrano una maggiore uniformità delle immagini, con neri più profondi e una riduzione delle imperfezioni che erano visibili nei modelli precedenti.

L’ottimizzazione del display non riguarda solo la rimozione dell’effetto granuloso, ma porta anche miglioramenti alla luminosità massima e alla gestione del contrasto. Questo si traduce in una visibilità migliore sotto la luce diretta del sole e in una resa più nitida delle immagini.

L’azienda poi ha lavorato anche sulla precisione cromatica, garantendo una riproduzione dei colori più fedele alla realtà. Gli utenti che prediligono un’esperienza visiva naturale noteranno una resa più equilibrata, senza eccessive saturazioni.

L’attenzione di Samsung verso la qualità del display conferma l’intenzione di offrire un’esperienza premium con il Galaxy S25. Eliminare imperfezioni visive è essenziale per mantenere il dispositivo competitivo, soprattutto in un settore dove i dettagli fanno la differenza.

Questi miglioramenti, uniti ad altre novità hardware previste per il Galaxy S25, potrebbero rafforzare la posizione di Samsung nel mercato degli smartphone di fascia alta.

Il Galaxy S25 introduce tante novità quindi, fra le quali spicca sicuramente il display ottimizzato, che risolve il problema dell’effetto granuloso che aveva caratterizzato alcuni modelli del Galaxy S24. Questo aggiornamento garantisce un’esperienza visiva più fluida e dettagliata, migliorando luminosità, contrasto e fedeltà cromatica.