L’integrazione tra Windows 11 e iPhone sta diventando sempre più avanzata. Con l’ultimo aggiornamento dell’app PhoneLink, gli utenti Apple ora possono infatti sfruttare una connessione più fluida. Una delle novità più rilevanti riguarda l’introduzione di un pannello dedicato accessibile direttamente dal menu Start di Windows11. In questo spazio sarà possibile controllare lo stato della batteria, la connessione di rete e visualizzare le notifiche recenti.

Fino a poco tempo fa, funzionalità simili erano riservate agli utenti Android. Invece chi possedeva un iPhone aveva possibilità molto più limitate. Microsoft ha così deciso di colmare questo divario. In che modo ? Migliorando la compatibilità tra i due sistemi e offrendo un’esperienza d’uso complessiva più uniforme.

Test in corso e rilascio graduale

Un’altra innovazione introdotta è il trasferimento rapido di file tra iPhone e PC. Tale funzione ricorda il sistema AirDrop di Apple. Essa infatti permette di scambiare documenti e immagini in modo semplice e immediato. In questo modo, le persone non saranno più costrette a passare attraverso servizi cloud o email per condividere i propri file.

Attualmente, le nuove funzioni sono disponibili solo per gli iscritti al programma Windows Insider, nei canali Dev e Beta. Microsoft sta testando il servizio prima di rilasciarlo a tutti gli utenti di Windows11. Per poterlo utilizzare, è necessario avere una versione aggiornata del sistema operativo, l’ultima versione dell’app Phone Link e un PC dotato di supporto per Bluetooth LE, indispensabile per la connessione con gli iPhone.

Il rilascio avverrà in modo graduale. Quindi alcuni potrebbero dover attendere prima di poter sfruttare appieno queste novità. Ma non è tutto. Il pannello di Phone Link sarà attivo di default nel menu Start e suggerirà automaticamente di collegare un iPhone compatibile. Chi non è interessato a tutto ciò avrà comunque la possibilità di disattivarlo facilmente. Insomma, l’obiettivo di Microsoft è ormai chiaro. L’azienda punta a migliorare l’integrazione tra Windows 11 e Apple, riducendo le differenze tra i due mondi.