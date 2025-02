L’inasprimento delle politiche commerciali europee nei confronti delle auto elettriche cinesi sta spingendo molte aziende a rivedere i propri piani. Leapmotor, in particolare, è alla ricerca di un nuovo sito produttivo per il suo prossimo SUV, il modello B10. L’azienda, in accordo con Stellantis, aveva inizialmente pianificato l’assemblaggio del veicolo nello stabilimento di Tychy, in Polonia. Il sostegno del governo polacco ai nuovi dazi però ha cambiato le carte in tavola. Ora, la casa automobilistica cinese sta valutando diverse alternative. Privilegiando Paesi che non hanno appoggiato le tariffe doganali volute dall’Unione Europea.

Figueruelas, una scelta strategica per Leapmotor

L’opzione della fabbrica Stellantis di Figueruelas, nei pressi di Saragozza, sembra sempre più concreta. Secondo la stampa spagnola, Leapmotor avrebbe avviato analisi per valutare i costi e la logistica di un possibile trasferimento. In contemporanea, sarebbero poi stati richiesti preventivi ai fornitori locali per la produzione di componenti. Segnale di un interesse concreto per l’insediamento in territorio iberico.

L’impianto spagnolo potrebbe rappresentare la soluzione ideale per la produzione della Leapmotor B10. Di recente, Stellantis ha riorganizzato la fabbrica di Figueruelas. Infatti ha liberato una linea di produzione che potrebbe essere immediatamente utilizzata. A novembre, infatti, l’assemblaggio della Peugeot 208 è stato trasferito sulla linea 2, accorpandolo a quello di Opel Corsa e Lancia Ypsilon. Tale cambiamento ha lasciato spazio disponibile per nuovi modelli.

Oltre alla disponibilità produttiva immediata, vi è anche un altro fattore che potrebbe influenzare la decisione finale. Stellantis e CATL hanno avviato in questo stabilimento un progetto per la produzione di batterie LFP. Ovvero un elemento chiave per lo sviluppo della mobilità elettrica in Europa. La presenza di un impianto di batterie nello stesso sito produttivo garantirebbe vantaggi economici e logistici. Riducendo i costi di trasporto e migliorando l’efficienza della catena di approvvigionamento.

Leapmotor potrebbe quindi trovare in Spagna il partner ideale per consolidare la sua presenza in Europa. Riuscendo così ad evitare le restrizioni imposte dai nuovi dazi. L’ultima parola spetta all’azienda. Ma la scelta di Figueruelas appare sempre più plausibile.