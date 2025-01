DeepSeek, secondo OpenAI e Microsoft è stato addestrato con dati USA rubati

DeepSeek AI, il modello open-source cinese che sta scuotendo l’intero settore tecnologico, potrebbe essere stato addestrato con dati rubati a OpenAI. Secondo Bloomberg, Microsoft e la stessa OpenAI starebbero conducendo un’indagine interna per verificare se l’AI cinese abbia sfruttato informazioni ottenute in modo non autorizzato.

DeepSeek ha usato dati USA rubati: indizi sospetti e download anomali

Alla fine del 2024, i ricercatori Microsoft hanno notato attività sospette: alcuni account sviluppatore stavano scaricando enormi quantità di dati tramite le API di OpenAI. Queste API servono per integrare ChatGPT e altri prodotti AI in applicazioni di terze parti, ma il loro utilizzo per la distillazione è severamente vietato.

La distillazione è una tecnica in cui un’IA viene addestrata su un altro modello, inviandogli migliaia di domande e richieste in pochi secondi per apprenderne il comportamento. Microsoft sospetta che DeepSeek abbia utilizzato questa strategia per migliorare le proprie capacità.

L’accusa: DeepSeek ha copiato OpenAI?

Hanno fatto rumore le dichiarazioni da parte di uno degli esperti di AI del governo Trump. Questo, si nome David Sacks, avrebbe dichiarato a Fox News che esistono prove significative della distillazione dei modelli OpenAI da parte di DeepSeek.

Non si è tirato indietro anche il numero uno di OpenAI, Sam Altman che ha rivelato i continui tentativi delle aziende cinesi di copiare i modelli americani. OpenAI ha spiegato di adottare contromisure per proteggere la propria proprietà intellettuale, collaborando con il governo degli Stati Uniti per impedire l’accesso alle tecnologie più avanzate.

Guerra tecnologica tra USA e Cina

Il sospetto su DeepSeek arriva in un contesto già teso: la Marina degli Stati Uniti ha recentemente vietato l’uso del modello per questioni di sicurezza nazionale, mentre il governo americano sta esaminando nuove restrizioni per le intelligenze artificiali di origine cinese. Chiaramente tutte queste accuse, nel momento in cui dovessero essere riscontrate, porterebbero DeepSeek a finire nei guai.