Nuove informazioni sul Pixel 9a suggeriscono che lo smartphone di fascia media di Google arriverà in due varianti di memoria, con prezzi che potrebbero subire un aumento rispetto al modello precedente. Le ultime indiscrezioni indicano che il dispositivo potrebbe essere lanciato in Italia con un prezzo iniziale più alto rispetto al Pixel 7a, che al debutto costava 509 euro.

Due varianti di memoria per Pixel 9a

Secondo le fonti, il Pixel 9a sarà disponibile in due tagli di memoria interna, da 128 GB e 256 GB. Questa sarebbe una novità rispetto al Pixel 7a, che offriva solo la versione da 128 GB. L’introduzione di un modello con maggiore spazio di archiviazione potrebbe rappresentare un vantaggio per gli utenti che necessitano di più memoria senza dover ricorrere a servizi cloud.

Non sono ancora emerse informazioni ufficiali sulle specifiche della RAM, ma è probabile che Google mantenga gli 8 GB di RAM già visti sui modelli precedenti della serie A.

Se le indiscrezioni si rivelassero corrette, il Pixel 9a potrebbe avere un prezzo di partenza superiore rispetto al Pixel 7a. In Italia, il modello precedente era stato lanciato a 509 euro, mentre il nuovo smartphone potrebbe avvicinarsi ai 550 euro per la versione da 128 GB e superare i 600 euro per il modello da 256 GB.

Questo incremento potrebbe essere giustificato da migliorie hardware, tra cui un processore aggiornato e un design rivisitato, che seguirebbe le linee estetiche della serie Pixel 9.

Quando arriverà il Pixel 9a?

Google non ha ancora confermato una data di lancio ufficiale per il Pixel 9a, ma il debutto potrebbe avvenire durante il Google I/O 2025, come accaduto per i modelli precedenti della serie A. L’evento, previsto per maggio, potrebbe essere l’occasione per annunciare anche altre novità legate all’ecosistema Pixel.

Il Pixel 9a si prepara ad aggiornare la fascia media degli smartphone Google con miglioramenti nella memoria interna e un possibile ritocco del prezzo. Se confermato, il modello da 256 GB rappresenterebbe un’interessante novità per gli utenti alla ricerca di maggiore spazio di archiviazione.