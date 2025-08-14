Google: finalmente la AI Mode passa dagli smartphone ai tablet

Così come per tutte le altre suite di applicazioni Google sta lavorando alla sua AI Mode che molto presto si allargherà ad altri paesi, in attesa di questo cambiamento però ci sono interessanti novità da scoprire a riguardo, sembra infatti che Google stia testando metodi sempre più efficienti per rendere disponibile la funzionalità in tempo reale sui dispositivi mobile, al contempo, impegnandosi a portare il tutto anche sui tablet.

Tante novità

Come molti di voi sapranno, questa modalità rappresenta un’esperienza di ricerca potenziata proprio dall’intelligenza artificiale che è stata introdotta da Google per consentire agli utenti di ricevere risposte decisamente più complete e in linguaggio naturale alle proprie domande, cosa che va di fatto a sostituire il classico elenco di link, tale funzionalità purtroppo non è ancora disponibili in Italia, ma nell’attesa possiamo dare qualche occhiata ai nuovi miglioramenti.

Il design in passato offriva un pulsante per la modalità nella barra di ricerca Google, dotato di un anello multicolore posizionato sul lato destro, Google adesso sta testando all’interno della versione beta un ulteriore cambiamento, nello specifico ora viene riproposta la vecchia barra di ricerca e la modalità potenziata dall’intelligenza artificiale è stata spostata più in basso con un pulsante separato, quest’ultimo viene tra l’altro affiancato da quello per Gemini live, il tutto disposto con etichette per rendere ancora più chiaro l’utilizzo.

Come se non bastasse, sembra che Google si sia finalmente decisa rilasciare la funzionalità anche sui tablet Android tutto ciò si può evincere dalla versione 16.30 beta dell’applicazione Google che ha introdotto la ricerca avanzata tramite intelligenze artificiale a proprio sui tablet.

L’icona dedicata sta dunque iniziando a compiere i propri passi all’interno della stessa applicazione Google sia all’interno del launcher presente, ovviamente l’interfaccia non appare ancora completamente ottimizzata, soprattutto per quanto riguarda l’uso orizzontale, ma risulta allo stesso tempo più comoda rispetto alla versione per browser web.