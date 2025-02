Apple sta lavorando a una versione di visionOS pensata per occhiali intelligenti, confermando il suo interesse nello sviluppo di Apple Glass, un dispositivo di realtà aumentata più compatto rispetto al Vision Pro. Secondo le ultime indiscrezioni, il progetto sarebbe in corso e potrebbe rappresentare il passo successivo nell’evoluzione dell’ecosistema AR di Apple.

Un nuovo sistema operativo per gli occhiali AR

Le informazioni trapelate indicano che Apple starebbe sviluppando una variante di visionOS, il sistema operativo attualmente utilizzato dal Vision Pro, per adattarlo a un dispositivo più leggero e simile a un paio di occhiali tradizionali. Questo suggerisce che gli Apple Glass non saranno un semplice visore ridotto, ma un prodotto con un’interfaccia ottimizzata per un’esperienza d’uso più immediata.

Rispetto al Vision Pro, che richiede una potenza di elaborazione elevata e un hardware complesso, gli Apple Glass dovrebbero puntare su funzionalità AR più leggere, come la visualizzazione di notifiche, interazioni con Siri e il supporto per la navigazione in tempo reale.

Apple Glass vs. Vision Pro: strategie diverse

Apple sembra voler differenziare i due dispositivi. Il Vision Pro si posiziona come un prodotto avanzato per la realtà mista, con capacità immersive per lavoro e intrattenimento, mentre gli Apple Glass potrebbero essere progettati per un utilizzo più quotidiano, simile a quello degli smartwatch, ma con funzionalità visive avanzate.

Questo approccio sarebbe coerente con la strategia dell’azienda di introdurre prodotti AR gradualmente, partendo da dispositivi complessi come il Vision Pro per poi rendere la tecnologia più accessibile attraverso dispositivi indossabili più leggeri.

Le indiscrezioni suggeriscono che gli occhiali AR di Apple siano ancora nelle fasi iniziali di sviluppo. Il debutto potrebbe avvenire entro il 2026 o successivamente, considerando che l’azienda sta ancora lavorando sull’ottimizzazione del software e dell’hardware.

L’integrazione con l’ecosistema Apple sarà probabilmente uno degli aspetti chiave del progetto, con una sincronizzazione avanzata con iPhone, iPad e Mac, oltre a un’interfaccia intuitiva pensata per un utilizzo immediato e poco invasivo.

Apple sta espandendo il proprio impegno nella realtà aumentata, sviluppando una versione di visionOS pensata per gli Apple Glass. Questi occhiali potrebbero offrire un’esperienza AR più accessibile rispetto al Vision Pro, puntando su un design leggero e funzionalità integrate con l’ecosistema Apple. Sebbene il lancio non sia imminente, il progetto conferma l’interesse dell’azienda nel portare la realtà aumentata a un pubblico più ampio.