I nuovi Honor Magic 7 Lite e Honor Magic 7 Pro sono ora disponibili nei negozi WindTre con formule di pagamento agevolate. L’operatore offre infatti la possibilità di acquistarli senza anticipo e con rateizzazioni fino a 30 mesi. In modo da rendere questi dispositivi di ultima generazione più accessibili.

I nuovi clienti potranno ottenere il Magic 7 Lite con una rata mensile di 3,99€ e il Pro a 29,99€ scegliendo l’offerta Unlimited 200 5G. Questo piano, al costo di 14,99€al mese, include 200GB di traffico alla massima velocità, con navigazione illimitata a 10Mbps una volta superata la soglia. Per chi desidera altre opzioni, WindTre permette di abbinare anche Unlimited Pro5G. Grazie a cui il Magic7Lite è disponibile a rata zero e il Pro a 24,99€ al mese.

Nuovi Samsung e Xiaomi: alternative per i clienti WindTre

Anche i già clienti potranno acquistare questi dispositivi con rate mensili di 10,99€ per il Lite e 38,99€ per il Pro. Poi per alcuni clienti selezionati sono disponibili promozioni Limited Edition che riducono i costi a 8,99€ e 36,99€ rispettivamente. Tali soluzioni telefoniche sono infatti riservate a coloro che utilizzano il servizio Telefono Incluso, che prevede il pagamento automatico tramite carta di credito o conto bancario.

Oltre agli smartphone Honor, WindTre ha introdotto nel proprio catalogo anche i nuovi XiaomiRedmi Note 14 Series e i Samsung Galaxy S25. Gli Xiaomi, disponibili dal 15 gennaio 2025, possono essere acquistati a partire da 7,99€ al mese.

I Samsung GalaxyS25, invece, sono in preordine dal 22 gennaio e potranno essere acquistati direttamente nei negozi dal 31. Le opzioni di rateizzazione variano in base al modello scelto. Ad esempio il GalaxyS25 da 128GB o 256GB costa 21,99€ al mese. Mentre il S25+ parte da 30,99€. Invece, il top di serie, GalaxyS25 Ultra, prevede una rata di 31,99€ e un anticipo di 269,99€. WindTre ha previsto anche una Limited Edition con sconti fino a 2€ al mese per alcuni clienti selezionati.

Insomma, grazie a queste nuove promozioni, l’ operatore continua a proporre soluzioni vantaggiose per chi desidera acquistare uno smartphone di ultima generazione con rate mensili sostenibili per chiunque.