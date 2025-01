Quando si cerca uno smartphone, è naturale desiderare il meglio senza per forza svuotare il portafogli. Con il nuovo Magic7 Pro di Honor, forse questo desiderio può diventare realtà. Le sue prestazioni sono di livello assoluto, il comparto fotocamere sorprende e l’autonomia mi ha davvero stupito. Insomma, sembra proprio che al prezzo di lancio riesca a convincere sotto molti aspetti. Ora vi dico anche il perché.

Confezione

Se c’è un aspetto che apprezzo è quando un produttore include tutto il necessario nella confezione. Honor non delude: insieme allo smartphone troviamo il caricatore rapido da 100W, un cavo USB-C e persino una cover protettiva. Un dettaglio da non sottovalutare, soprattutto considerando che molti marchi ormai risparmiano su questi accessori essenziali.

Estetica

Il Magic7 Pro punta su materiali premium: vetro e alluminio, un classico intramontabile. Il design è curato, con bordi piatti e un display che, pur essendo piatto, mantiene una lieve stondatura sui bordi. Quest’ultimo dettaglio, però, ha un rovescio della medaglia: il grip ne risente. Non è uno smartphone leggero (223 grammi) né sottile (8.8 mm), ma la certificazione IP69 è una garanzia di resistenza. Non teme polvere, acqua, e addirittura liquidi bollenti.

L’always-on display è presente e il sensore di impronte digitali integrato sotto lo schermo è velocissimo. Sul fronte della connettività, abbiamo tutto: 5G, WiFi7, Bluetooth 5.4, GPS, NFC, compatibilità con Google Pay e Android Auto. Il connettore USB-C supporta l’uscita video e la modalità desktop, aggiungendo ulteriore versatilità.

Display

Il display è un OLED da 6.8 pollici con una risoluzione elevata di 1280×2800 pixel e una densità di 453 PPI. La luminosità massima di 1600 nits (che arriva a 5000 nits di picco locale) garantisce una visibilità ottima anche sotto la luce diretta del sole. Il refresh rate a 120Hz rende l’interazione fluida e piacevole.

Inoltre, Honor ha incluso funzioni specifiche per ridurre l’affaticamento visivo, come il filtro per la luce blu e modalità pensate per chi soffre di miopia. Un piccolo tocco di attenzione che fa sempre piacere.

Hardware

Sotto la scocca troviamo il Qualcomm Snapdragon 8 Elite, un chip di punta costruito con processo a 3nm. La RAM da 12 GB assicura multitasking senza rallentamenti, mentre la memoria interna UFS 4.0 da 512 GB offre velocità e spazio più che sufficienti per app, giochi e file multimediali. Per quanto riguarda il gaming, le prestazioni sono eccellenti grazie al processore e al display fluido.

La batteria da 5850mAh garantisce un’autonomia buona ma non eccellente. Raggiungere la fine della giornata non è un problema, anche se con il 25-30% di carica residua mi sarei aspettato di più. Considerando il peso del dispositivo e le tecnologie al silicio-carbonio, avrei preferito una capacità di almeno 6000mAh. Tuttavia, la ricarica rapida da 100W compensa ampiamente: bastano 13 minuti per raggiungere il 50%. Anche la ricarica wireless a 80W è tra le più veloci sul mercato.

A bordo troviamo Android 15 con MagicOS 9. Le patch di sicurezza sono aggiornate a gennaio e Honor promette 3 major update e 5 anni di supporto.

Il software, pur affidabile, avrebbe bisogno di una rinfrescata grafica. Nonostante ciò, le nuove funzionalità basate sull’intelligenza artificiale sono un valore aggiunto: dalla rimozione di oggetti indesiderati nelle foto alla generazione di testi o riassunti partendo da appunti vocali.

Fotocamere

Il comparto fotografico è uno dei migliori del 2025. La fotocamera principale da 50MP con apertura variabile si adatta perfettamente a ogni condizione di luce, mentre lo zoom periscopico da 200MP stupisce con immagini dettagliate anche a 100X. La ultra-grandangolare da 50MP offre scatti creativi e ottime macro.

La fotocamera frontale da 50MP con scanner 3D è ottima per selfie e videochiamate, anche in condizioni di scarsa illuminazione.

Conclusioni

Il Magic7 Pro viene lanciato a 1.299 euro, ma grazie all’offerta di lancio scende a 999 euro con caricatore e cover inclusi. Un prezzo decisamente competitivo per un dispositivo che offre così tanto.

Certo, ci sono alcuni aspetti migliorabili: il grip scivoloso, un software da aggiornare esteticamente e una vibrazione poco incisiva. Ma considerando tutto, questo smartphone merita senza dubbio la promozione. Le prestazioni da top di gamma, la qualità fotografica e le funzionalità lo rendono una scelta sensata, soprattutto per chi cerca un dispositivo al top senza spendere cifre astronomiche.