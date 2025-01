Nuove immagini trapelate offrono uno sguardo ravvicinato al prossimo OPPO Find N5, il pieghevole di nuova generazione dell’azienda cinese. Il dispositivo sembra puntare su un design più sottile e miglioramenti strutturali, pensati per offrire una migliore esperienza d’uso sia da aperto che da chiuso.

Design raffinato e spessore ridotto

Le immagini mostrano un dispositivo che, da chiuso, presenta uno spessore di circa 12,1 mm, una riduzione significativa rispetto ai modelli precedenti della serie Find. Questo posizionerebbe il Find N5 tra i pieghevoli più sottili sul mercato, superando alcuni concorrenti diretti come l’HONOR Magic V3.

Lo spessore ridotto sembra essere accompagnato da un meccanismo della cerniera migliorato, che dovrebbe garantire una chiusura più stabile e minimizzare la visibilità della piega centrale sul display interno. Così facendo OPPO diverrebbe leader nel settore dei foldable consumer.

Il Find N5 potrebbe utilizzare una combinazione di alluminio e vetro per la scocca, offrendo un mix di leggerezza e resistenza. Lo schermo interno dovrebbe mantenere la tecnologia AMOLED con una frequenza di aggiornamento di 120 Hz, per una visualizzazione fluida e vivida, sia per il multitasking che per l’intrattenimento.

Le indiscrezioni suggeriscono anche un display esterno ottimizzato per l’uso con una sola mano, rendendo il dispositivo pratico in modalità chiusa. Questo elemento lo distingue ulteriormente come opzione valida per chi cerca versatilità nei pieghevoli.

Nonostante OPPO non abbia ancora confermato ufficialmente il Find N5, le indiscrezioni attuali indicano un possibile lancio entro la prima metà del 2025. Il device potrebbe essere annunciato insieme a nuove tecnologie software per il multitasking e la produttività, puntando a soddisfare le esigenze di chi utilizza i pieghevoli per lavoro e tempo libero. Con il Find N5, la compagnia potrebbe ridefinire gli standard dei dispositivi pieghevoli, puntando su uno spessore ridotto e un design più raffinato rispetto a quello dei prodotti concorrenti.