La plastica è ovunque. Ogni giorno la usiamo senza pensarci troppo: imballaggi, bottiglie, sacchetti, contenitori di ogni tipo. È comoda, resistente, economica. Ma c’è un problema gigantesco: smaltirla è un disastro. Ne produciamo quantità enormi e solo una piccola parte viene davvero riciclata. Il resto? Finisce in discarica, bruciata nei termovalorizzatori o dispersa nell’ambiente, con conseguenze devastanti. Non sorprende, quindi, che scienziati e aziende stiano cercando modi alternativi per riutilizzarla.

Un’idea rivoluzionaria per combattere i rifiuti

E se la plastica diventasse materiale da costruzione per le strade? È quello che sta accadendo in Nepal, dove a Pokhara è stata realizzata la prima strada del Paese fatta con plastica riciclata. Un’idea che potrebbe trasformarsi in una vera rivoluzione, soprattutto per le città nepalesi, dove i rifiuti plastici sono un problema enorme. Secondo la Banca Mondiale, ogni giorno vengono prodotti circa 5.000 tonnellate di rifiuti solidi, e il 13% è plastica. Un dato impressionante, se si considera che nel mondo la produzione di polimeri sintetici potrebbe raggiungere 1,2 miliardi di tonnellate l’anno entro il 2060.

Il Nepal, per cercare di limitare i danni, ha vietato i sacchetti di plastica troppo sottili, ma la legge non viene fatta rispettare con rigore. Intanto, in altri Paesi come India, Bhutan e Bangladesh, la plastica è già usata per costruire strade, e in India questa pratica è obbligatoria dal 2015 nelle città.

Ma come funziona esattamente? Semplice: la plastica viene triturata e mescolata con il bitume, oppure usata per rivestire gli aggregati prima dell’asfalto. Questo non solo riduce il consumo di materie prime, ma abbassa i costi e rende le strade più resistenti, proteggendole dall’erosione dell’acqua. Alcuni studi suggeriscono che potrebbero durare il doppio rispetto a quelle tradizionali, riducendo anche le emissioni di CO2.

Non tutti, però, sono convinti. La Banca Mondiale invita alla cautela, sottolineando che servono più ricerche per capire il reale impatto ambientale di queste strade nel lungo periodo. Intanto, in Nepal, la plastica riciclata è stata utilizzata solo per un breve tratto di 1,5 chilometri, ma il prossimo test è previsto per il 2025 a Kathmandu. Se tutto andrà bene, chissà, magari un giorno cammineremo su strade fatte di plastica riciclata senza nemmeno accorgercene.