In un mercato sempre più ricco di prodotti di ottimo livello, oggi vi parliamo della promozione che Amazon ha deciso di attivare sull’acquisto di una smart TV di ottima qualità realizzata da Samsung. Il modello attualmente in offerta è l’UE50CU7090UXZT, in particolar modo parliamo di una diagonale da 50 pollici, con Crystal Processor 4K, ovvero con la possibilità di raggiungere una risoluzione massima in 4K, ed allo stesso tempo presentando un look slim, estremamente sottile e dal facile posizionamento ovunque possiate desiderare.

La prima cosa che possiamo notare è il lancio nel corso del 2024, ciò sta a significare che parliamo di un televisore estremamente recente, e di conseguenza compatibile con la maggior parte delle tecnologie di ultima generazione: Alexa e Google assistant in primis, ma anche Bixby, DVBT-2, Q-Symphony e OTS Lite. Si assesta nella classe di efficienza energetica G, si tratta di un IPS LCD con frequenza di aggiornamento a 60Hz, il quale comunque sfrutta tecnologia PureColor per una resa cromatica molto più precisa del normale, appoggiandosi inoltre sull’HDR, per colori e dettagli decisamente più affidabili e dettagliati.

Samsung: la smart TV ha un prezzo da non credere su Amazon

Acquistare una smart TV di ultima generazione è tutt’altro che dispendioso, grazie alle ultime promozioni che potete trovare online e su Amazon, infatti il modello di cui vi stiamo parlando nell’articolo avrebbe un listino di 499 euro, cifra che viene oggi ridotta di circa 130 euro, per arrivare ad una spesa finale da sostenere pari a soli 369 euro. Ordinatela al seguente link.

Il televisore presenta complessivamente dimensioni in linea con le aspettative, raggiungendo 111 x 22,1 x 70,3 centimetri, con un peso che si aggira attorno ai 9,6 kg, i piedi di appoggio sono laterali, così da riuscire a posizionare ciò che si vuole al di sotto dello stesso.