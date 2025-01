WhatsApp si prepara a cambiare ancora il modo in cui si usa l’applicazione. Ciò grazie all’introduzione della possibilità di gestire più account sullo stesso dispositivo. Tale funzione, già presente sui dispositivi Android, arriva ora anche per gli utenti iOS. Al momento, risulta ancora in fase di sviluppo. Bisognerà dunque attendere un po’ prima che venga diffusa a tutti gli utenti. La funzione consentirà di passare da un account all’altro direttamente all’interno di WhatsApp. Dunque, senza dover ricorrere a software o applicazioni aggiuntive.

Ora è possibile usare più account WhatsApp su uno stesso iPhone

Tale funziona semplifica la gestione di più numeri di telefono. Si tratta di un’opzione estremamente vantaggiosa. Soprattutto per chi utilizza dispositivi dual SIM. Ogni account sarà completamente indipendente. Dunque, presenterà notifiche, messaggi e chiamate separati. Ciò garantisce una gestione chiara e organizzata delle diverse comunicazioni.

La possibilità di avere due o più account sullo stesso dispositivo rappresenta un’importante innovazione per chi utilizza WhatsApp in contesti diversi. In tal modo è possibile mantenere separati i profili professionali da quelli privati. Fino a oggi, gli utenti iOS che volevano utilizzare più account su un unico dispositivo erano costretti a trovare soluzioni alternative. Quest’ultime risultavano spesso scomode o limitate. Con tale nuova funzione, invece, tutto sarà centralizzato e accessibile in modo semplice ed immediato.

L’implementazione di tale novità segue il trend di WhatsApp di migliorare costantemente l’esperienza utente. La piattaforma risponde alle esigenze dei propri utenti. L’introduzione di tale funzionalità conferma l’impegno dell’azienda. Quest’ultima cerca di adattarsi alle richieste di un’utenza sempre più eterogenea.

Come anticipato, bisognerà attendere ancora. Dopo la fase di test la funzione inizierà ad essere distribuita a tutti gli utenti iOS. Nel frattempo, gli utenti Apple più curiosi possono tenersi aggiornati tramite i canali social dedicati alle versioni beta della piattaforma. In tal modo è possibile testare la funzione WhatsApp in attesa di mettere finalmente le mani sulla tanto attesa innovazione.